Компьютеры
15:09, 23 апреля 2023
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Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево

Всего таких - 11 моделей

Пользователь портала Overclockers назвал худшие на сегодняшний день процессоры, о покупке которых лучше и не думать.

Если не хотите разочароваться в только что приобретённом новом процессоре, то лучше откажитесь от покупки следующих моделей.

Core i3-10100F

Как ни странно, он стоит примерно 100 рублей дороже, чем более быстрый Core i3-10105F. Причём частота у последнего выше только на 100 МГц, однако для бюджетной сборки даже это важно.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500

Если смотреть на индекс этих процессоров, то по идее они должны быть быстрее, чем модели 3000-й серии. Но это совсем не так: Ryzen 5 3600 оказывается быстрее Ryzen 5 4500. Связано это с тем, что данные процессоры - на базе ядра Renoir, и они представляют собой APU с отключенным видеоядром и небольшим размером кэша L3. Если вы хотите приобрести бюджетный шестиядерный процессор, то возьмите лучше Ryzen 5 5500.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3500

Основная проблема R5 3600 - это его высокая цена. Если добавите немного денег, то сможете приобрести более быстрый и более современный R5 5500 или Intel Core i3-12100F. Ещё хуже ситуация с Ryzen 5 3500, так как у него 6 потоков, но стоит он на чуть больше 100 рублей дешевле, чем R5 3600 с 12 потоками.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Core i5-10400F

Существует более бюджетный Core i3-12100F, который в большинстве игр превосходит шестиядерники. Также Ryzen 5 5600 тоже выглядит привлекательнее, чем Core i5-10400F, если вам нужна сборка среднего уровня.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Core i5-11400F

Вместо него вам лучше брать более дешёвый и быстрый Core i3-13100F. Он отлично подойдёт для бюджетной сборки.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X

Эти процессоры с шестью ядрами стоят сейчас дешевле остальных. Если говорить о моделях прошлых поколений, конечно. Но вот производительность на ядро у них чересчур слабая, поэтому вместо них лучше присмотреться к более бюджетному Ryzen 5 5600X.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Ryzen 7 5800X

У этого процессора есть более доступный конкурент - Ryzen 7 5700X. Он обойдётся вам примерно на 3 тысячи рублей дешевле, а ещё он может работать на бюджетных матплатах со слабой системой питания.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers

Core i5-12600KF

Более разумной выглядит покупка вместо него гораздо более дешёвого Core i5-13400F. Он хуже i5-12600KF лишь по частотам, причём разница в среднем - всего 6%. На глаз в играх эти процессоры вообще друг от друга не отличаются. А если вы можете заплатить больше, то имеет смысл взять уже более быстрый Core i5-13500 с ядрами Raptor Lake.

Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево
Overclockers
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