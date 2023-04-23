Какие процессоры не стоит покупать в 2023 г., даже если их продают дёшево

Если не хотите разочароваться в только что приобретённом новом процессоре, то лучше откажитесь от покупки следующих моделей.

Core i3-10100F

Как ни странно, он стоит примерно 100 рублей дороже, чем более быстрый Core i3-10105F. Причём частота у последнего выше только на 100 МГц, однако для бюджетной сборки даже это важно.