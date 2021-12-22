Какой компьютер собрать для игр в бюджете до 30 тысяч рублей с учётом цен 2021 года

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Какой компьютер собрать для игр в бюджете до 30 тысяч рублей с учётом цен 2021 годаРассказывает ведущий YouTube-канала spline
На канале spline эксперт поделился вариантом сборки игрового компьютера, общая стоимость которого составляет 30 тысяч рублей.
Ведущий YouTube-канала spline Макс рассказал, как в 2021 году можно собрать недорогой геймерский ПК в пределах 30 тысяч рублей.
- Процессор. Специалист советует рассматривать как минимум Intel Xeon E3 1230 v2 (1155, 4 ядра, 8 потоков). По характеристикам он напоминает Intel i7 3770. Стоимость Xeon E3 1230 v2 - 3 тысячи рублей. Кроме того, эксперт утверждает, что можно вместо указанной модели взять E3 1240 v2 или 1270 v2.
- Материнская плата. Автор выбрал Gigabyte GA-B75M-D3V. Также можно в целом брать любую брендовую материнскую плату на 1155 сокете с поддержкой SATA 3 и четырьмя слотами под ОЗУ. Стоит она 2,5 тысячи рублей.
- Система охлаждения. Ведущий взял недорогой кулер PCCooling (точное название модели неизвестно). Стоил он 500 рублей. В целом при выборе системы охлаждения нужно обращать внимание на то, чтобы рассеиваемая мощность была как минимум 100 Вт.
- Оперативная память. Объём - два модуля по 8 ГБ. Приобрёл Макс для сборки два модуля Corsair Vengeance (2x8Gb, 1600Mhz, DDR3). Стоимость - 3 тысячи рублей. В целом нужно выбирать недорогие модели с частотой 1333 МГц, 1600 МГц.
- Видеокарта. Приобрести советует эксперт модель GeForce GTX 1060 (Inno3D, 3Gb, GDDR5). Цена видеокарты - 19-20 тысяч рублей.
- Блок питания. Взял специалист довольно простой Foxconn (FX-G500, 500W). Стоит всё 1000-1500 рублей.
- SSD-накопитель. В сборку вошла модель Apacer Panther (SSD, 128Gb). Цена - 1000 рублей.
- Корпус. Его можно купить примерно за 500 рублей. У автора - модель фирмы Ginzzu.
После этого ведущий протестировал всё в играх. В Metro Exodus в Full HD на высоких настройках удаётся достичь 70-80 к/с в среднем.
В PUBG Battlegrounds с высоким пресетом в Full HD частота кадров в среднем составляет также 70-80 к/с.
В GTA V на очень высоких настройках в Full HD число кадров в среднем равняется 70-90 к/с.
Battlefield V запускается в Full HD на высоких установленных параметрах графики с частотой 70-80 к/с в среднем.
В CS:GO сборка позволяет играть на минимальных настройках в Full HD со средней частотой 200-300 к/с.
Forza Horizon 5 на высоких настройках в Full HD идёт со средним FPS 70-80 к/с.
Источник: spline