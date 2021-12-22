Какой компьютер собрать для игр в бюджете до 30 тысяч рублей с учётом цен 2021 года

Блок питания. Взял специалист довольно простой Foxconn (FX-G500, 500W). Стоит всё 1000-1500 рублей.

SSD-накопитель. В сборку вошла модель Apacer Panther (SSD, 128Gb). Цена - 1000 рублей.

Корпус. Его можно купить примерно за 500 рублей. У автора - модель фирмы Ginzzu.

После этого ведущий протестировал всё в играх. В Metro Exodus в Full HD на высоких настройках удаётся достичь 70-80 к/с в среднем.

В PUBG Battlegrounds с высоким пресетом в Full HD частота кадров в среднем составляет также 70-80 к/с.

В GTA V на очень высоких настройках в Full HD число кадров в среднем равняется 70-90 к/с.

Battlefield V запускается в Full HD на высоких установленных параметрах графики с частотой 70-80 к/с в среднем.

В CS:GO сборка позволяет играть на минимальных настройках в Full HD со средней частотой 200-300 к/с.

Forza Horizon 5 на высоких настройках в Full HD идёт со средним FPS 70-80 к/с.