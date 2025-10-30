Какой MacBook Pro лучше: на M5 или M4 Pro

Опубликовано 30 октября 2025, 13:301 мин.
Какой MacBook Pro лучше: на M5 или M4 ProМодель на М4 Pro оказалась мощнее почти во всём
На YouTube-канале Max Tech в одном из выпусков выяснили, насколько MacBook Pro на М4 Pro на самом деле производительнее, чем на М5 (и наоборот).
В большинстве бенчмарков MacBook Pro на М5 был медленнее, чем на М4 Pro. С результатами вы можете ознакомиться на графиках ниже.
При этом заряд ноутбук на М5 держит в разы лучше: к концу тестирования у него осталось 34%, а у MacBook Pro на М4 Pro - 9%. С другой стороны, FPS в Death Stranding (1440р, Very High Quality, No Metal FX) был на М4 Pro на 17% выше, чем на М5.
Вывод
В некоторых случаях у М5 действительно производительность гораздо выше. Например, при создании музыки в Logic Pro. Однако в большинстве приложений М4 Pro показал себя лучше. Поэтому выгоднее всего брать MacBook на М4 Pro, особенно если для вас важен Thunderbolt, игры и пр. Если же для вас важнее сэкономить, то можете купить MacBook Pro на М5: он тоже очень впечатляет.