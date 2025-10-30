Какой MacBook Pro лучше: на M5 или M4 Pro

В большинстве бенчмарков MacBook Pro на М5 был медленнее, чем на М4 Pro. С результатами вы можете ознакомиться на графиках ниже.

При этом заряд ноутбук на М5 держит в разы лучше: к концу тестирования у него осталось 34%, а у MacBook Pro на М4 Pro - 9%. С другой стороны, FPS в Death Stranding (1440р, Very High Quality, No Metal FX) был на М4 Pro на 17% выше, чем на М5.