Какой прирост производительности вы получите при переходе с Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 7800X3D

В играх результаты тестирования были следующими. В Battlefiled V в 1080p с высоким пресетом разница между процессорами составила 66% в пользу Ryzen 7, в 4К - 13%.

Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В разрешении Full HD в ней удалось получить с R7 на 78% больше кадров в секунду, чем с Ryzen 5, в 4К - на 33%.

Cyberpunk 2077 шла с самым высоким пресетом. В 1080p частота кадров в ней равнялась 220 к/с и 141 к/с (Ryzen 7 и Ryzen 5, разница - 56%), в 1440p - 155 и 136 к/с (разница - 14%), в 4К - 77 и 75 к/с (разница - 3%).

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Ultra. В разрешении 1080p производительность у Ryzen 7 была выше на 26%, в 4К - на 7%.

Наконец, Spiderman Remastered шла на высоких настройках графики. В этой игре Ryzen 7 7800X3D был в 1080p быстрее на 52%, в 4К - на 32%.

Характеристики игровых сборок: