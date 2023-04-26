Какой прирост производительности вы получите при переходе с Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 7800X3D

Какой прирост производительности вы получите при переходе с Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 7800X3DНамного ли Ryzen 7 быстрее?
Выбираете между Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 7800X3D для игрового компьютера? Вот какой производительности от этих процессоров вам стоит ожидать.
В бенчмарке X265 процессор Ryzen 7 7800X3D обошёл Ryzen 5 5600X на 60%, в 7-ZIP - на 115%, в VeraCrypt - на 56%, в X264 - на 67%. Со всеми замерами подробнее вы можете ознакомиться ниже.
В играх результаты тестирования были следующими. В Battlefiled V в 1080p с высоким пресетом разница между процессорами составила 66% в пользу Ryzen 7, в 4К - 13%.
Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В разрешении Full HD в ней удалось получить с R7 на 78% больше кадров в секунду, чем с Ryzen 5, в 4К - на 33%.
Cyberpunk 2077 шла с самым высоким пресетом. В 1080p частота кадров в ней равнялась 220 к/с и 141 к/с (Ryzen 7 и Ryzen 5, разница - 56%), в 1440p - 155 и 136 к/с (разница - 14%), в 4К - 77 и 75 к/с (разница - 3%).
Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Ultra. В разрешении 1080p производительность у Ryzen 7 была выше на 26%, в 4К - на 7%.
Наконец, Spiderman Remastered шла на высоких настройках графики. В этой игре Ryzen 7 7800X3D был в 1080p быстрее на 52%, в 4К - на 32%.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 5 5600X/Ryzen 7 7800X3D;
- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
- накопитель Samsung 980 SSD;
- видеокарта RTX 4090;
- корпус Cooler Master H500P.