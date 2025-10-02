Какой прирост вы получите при переходе с RX 580 на RX 9060 XT 16 ГБ

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X, матплату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, блок питания MSI Coreliquid S360, NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, видеокарту SAPPHIRE RX 580 8GB GDDR5 PULSE/SAPPHIRE PURE RX 9060 XT 16GB GDDR6, драйверы AMD 25.8.1/AMD 25.9.2.

Среди игр были такие, как Silent Hill f, Dying Light: The Beast, Cronos: The New Dawn, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 2 Remastered, Delta Force, Marvel Rivals, PUBG Battlegrounds, Call of Duty: Black Ops 6, Counter-Strike 2.

В Silent Hill f с пресетом Balanced, Lumen High, Reflection SSR средняя частота кадров составляла 24 к/с (RX 580) и 82 к/с (9060 ХТ), в Cyberpunk 2077 с графикой High - 30 и 133 к/с соответственно, в PUBG Battlegrounds с графикой Medium, DX11 Enhanced - 110 к/с и 252 к/с соответственно.