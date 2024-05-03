Какой прирост вы получите при выборе Ryzen 7 5700X3D взамен Ryzen 5 5600

Что касается игр, то запускались Battlefield V, Farcry 6, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Spiderman Remastered.

В Battlefield с высоким пресетом в 1080p средняя производительность у Ryzen 7 5700X3D составляла 252 к/с, у Ryzen 5 — 210 к/с, в 4К — 213 и 202 к/с соответственно.

Farcry 6 тестировалась на высоких настройках графики в 1080p со 125 к/с (5700X3D) и 107 к/с (5600), в 4К — со 122 и 105 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла с самым высоким пресетом. В 1080p в ней удалось получить 155 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 139 к/с (Ryzen 5 5600), в 1440p — 143 к/с и 134 к/с соответственно, в 4К — 76 и 75 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p в этой игре FPS составил 180 к/с (5700X3D) и 163 к/с (5600), в 4К — 132 и 126 к/с соответственно.

Spiderman Remastered тестировалась с высоким пресетом. В разрешении Full HD средняя частота кадров в игре составляла 119 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 99 к/с (Ryzen 5 5600), в 4К — 112 и 96 к/с соответственно.

Вывод

В разрешении 1080p разница между Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5600 составляла в среднем 15% (166 к/с и 144 к/с соответственно), в 1440p — 7% (143 и 134 к/с соответственно), в 4К — 8% (131 к/с и 121 к/с соответственно).

Характеристики сборок: