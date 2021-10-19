Какой процессор лучше для компьютера с бюджетной видеокартой - Intel или AMD

Какой процессор лучше для компьютера с бюджетной видеокартой - Intel или AMDВ некоторых играх у них практически идентичные результаты
Эксперты канала GECID.com протестировали в 21 игровом проекте быстродействие AMD Ryzen 5 1600 AF и Intel Core i3-10105F в сочетании с видеокартой GeForce GTX 1650. Для тестов были взяты следующие игры: Dota 2, World of Tanks, Valheim, Rust, Warframe, Rainbow Six: Siege, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, The Ascent, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Days Gone, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Deathloop, Far Cry 6.
Во многих проектах у обоих процессоров были почти одинаковые значения средней частоты кадров, числа кадров в редких и очень редких событиях или же с небольшим преобладанием Core i3-10105F. Интересно также, что в The Witcher 3 для стабильного и плавного прохождения с Core i3-10105F нужно было сначала несколько минут побегать, а с Ryzen 5 1600 AF работало всё сразу же плавно. Значительная разница между моделями процессоров в быстродействии заметна только в Fortnite, PUBG, где лидирует система Intel: «просадок» кадров в них меньше, в целом игры идут более плавно, чем с AMD. При запуске Deathloop, однако, лучше отдавать предпочтение AMD: идёт она в целом лучше с этим процессором.
Стоимость процессора вместе с материнской платой в обоих случаях примерно одинакова. В играх сочетание Core i3-10105F и GTX 1650 оказывается в основном немного быстрее, нежели Ryzen 5 1600 AF и GTX 1650 (от 3 до 13 процентов). В отдельных проектах эта разница становится заметна ещё сильнее, прежде всего за счёт различий в количестве кадров в редких и очень редких событиях. То есть AMD эффективнее в стандартных задачах, а под игры лучше брать Intel.
Конфигурация игрового компьютера:
- материнская плата B450M PRO-VDH MAX/ASUS PRIME B560M-A;
- оперативная память GOODRAM IRDM X Black 2x8ГБ DDR4-2666;
- видеокарта GeForce GTX 1650 Low Profile OC 4ГБ;
- SSD GOODRAM CL100 480ГБ;
- блок питания CHIEFTEC TASK (TPS-500S) 500W;
- корпус Deepcool MATREXX 30.