Какой процессор лучше для компьютера с бюджетной видеокартой - Intel или AMD

Эксперты канала GECID.com протестировали в 21 игровом проекте быстродействие AMD Ryzen 5 1600 AF и Intel Core i3-10105F в сочетании с видеокартой GeForce GTX 1650. Для тестов были взяты следующие игры: Dota 2, World of Tanks, Valheim, Rust, Warframe, Rainbow Six: Siege, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, The Ascent, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Days Gone, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Deathloop, Far Cry 6.

Во многих проектах у обоих процессоров были почти одинаковые значения средней частоты кадров, числа кадров в редких и очень редких событиях или же с небольшим преобладанием Core i3-10105F. Интересно также, что в The Witcher 3 для стабильного и плавного прохождения с Core i3-10105F нужно было сначала несколько минут побегать, а с Ryzen 5 1600 AF работало всё сразу же плавно. Значительная разница между моделями процессоров в быстродействии заметна только в Fortnite, PUBG, где лидирует система Intel: «просадок» кадров в них меньше, в целом игры идут более плавно, чем с AMD. При запуске Deathloop, однако, лучше отдавать предпочтение AMD: идёт она в целом лучше с этим процессором.