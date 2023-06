Какой процессор взять для бюджетного компьютера в 2023 году: Core i3-12100 против Ryzen 5 5500

Cyberpunk 2077 запускался с ультра-пресетом в 1080p. Впереди в этой игре оказался Ryzen 5 с 83 к/с в среднем (у Intel - 66 к/с). Минимальная частота кадров при этом составляла 45 к/с и 33 к/с соответственно, максимальная - 109 и 89 к/с. При фоновой нагрузке ситуация была аналогичной: вновь AMD сильно превзошёл Intel. Средние показали в этом случае составили 63 к/с (Ryzen 5 5500) и 48 к/с (i3-12100F).

Last of Us с максимальными настройками графики шла без фоновой нагрузки с 70-80 к/с (Intel) и 80-90 к/с (AMD). В редких и очень редких событиях вы можете при этом ожидать около 30 к/с и около 60 к/с соответственно. С фоновыми задачами FPS становится у i3-12100F около 50 к/с, а у Ryzen 5 5500 - в районе 60 к/с. Приятнее гораздо в целом играть на AMD.

A Plague Tale: Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем с Intel без фоновой нагрузки удалось получить только 40-50 к/с, с Ryzen - около 50-60 к/с. Но с AMD при резких поворотах в игре случались просадки до 10 к/с. С фоновой нагрузкой временами у i3-12100F средний FPS был ниже 30 к/с, у Ryzen 5 - примерно 50 к/с.

Battlefield 2042 шёл на ультра-графике с i3-12100F со средним FPS выше 70 к/с и с показателями редких и очень редких событий временами ниже 10 к/с. С Ryzen ситуация была гораздо лучше. Средняя частота кадров с ним нередко была выше 100 к/с. При фоновой нагрузке средний FPS у i3 находился в районе 60 к/с, но с редкими и очень редкими событиями было всё печально. С Ryzen средняя частота кадров даже при фоновой нагрузке составляла 60-70 к/с, и играть с этим процессором было намного комфортнее.

Ghostwire: Tokyo шла со средним FPS у i3-12100F - около 60-70 к/с, а также с регулярными просадками ниже 20 к/с. Ryzen 5 чувствовал себя в этой игре гораздо лучше: в среднем частота кадров у него часто переваливала за 100, а просадки в очень редких событиях ниже 20 к/с были крайне редко. При включении фоновых программ результаты сильно не меняются.