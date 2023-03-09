Какую взять для Full HD: RTX 3070, 2060 или 3080

Какую взять для Full HD: RTX 3070, 2060 или 3080Проверили эти видеокарты в современных играх
Эксперты YouTube-канала Odin Hardware протестировали в нескольких играх в Full HD видеокарты RTX 3070, 2060S и 3080. Что из них всё-таки лучше выбрать?
Фото: Techspot.com
В игре AC Odyssey с ультра-пресетом средняя частота кадров с RTX 2060S составляла 65 к/с, с RTX 3070 - 85 к/с, с RTX 3080 - 86 к/с.
Borderlands 3 шла на ультра-настройках графики со средней производительностью 69 к/с (RTX 2060S), 111 к/с (RTX 3070), 136 к/с (RTX 3080).
Forza Horizon 5 запускалась с ультра пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 124 к/с (2060S), 165 к/с (RTX 3070) и 164 к/с (RTX 3080).
Игра GTA 5 шла с Very High Details. Средний FPS в ней равнялся 148 к/с (с RTX 2060S), 175 к/с (с RTX 3070) и 163 к/с (с RTX 3080).
Odin Hardware
The Witcher 3 запускалась с Max Details. Средняя производительность в ней с RTX 2060 Super равнялась 123 к/с, с RTX 3070 - 144 к/с, с RTX 3080 - 161 к/с.
Rainbow Six Siege шла на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 311 к/с, 416 к/с, 497 к/с (RTX 2060S, 3070, 3080 соответственно).
В Resident Evil 3 в среднем удалось получить 165 к/с (RTX 2060 Super), 255 к/с (RTX 3070) и 284 к/с (RTX 3080).
Вывод
Выше всего почти всегда средняя производительность в играх была у RTX 3080. В целом разница между этой видеокартой и RTX 2060 Super по среднему FPS составила 48 % (213 к/с и 144 к/с), между ней и RTX 3070 - 10% (213 к/с и 193 к/с).