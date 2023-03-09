Какую взять для Full HD: RTX 3070, 2060 или 3080

The Witcher 3 запускалась с Max Details. Средняя производительность в ней с RTX 2060 Super равнялась 123 к/с, с RTX 3070 - 144 к/с, с RTX 3080 - 161 к/с.

Rainbow Six Siege шла на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 311 к/с, 416 к/с, 497 к/с (RTX 2060S, 3070, 3080 соответственно).

В Resident Evil 3 в среднем удалось получить 165 к/с (RTX 2060 Super), 255 к/с (RTX 3070) и 284 к/с (RTX 3080).

Вывод

Выше всего почти всегда средняя производительность в играх была у RTX 3080. В целом разница между этой видеокартой и RTX 2060 Super по среднему FPS составила 48 % (213 к/с и 144 к/с), между ней и RTX 3070 - 10% (213 к/с и 193 к/с).