Хорошая связка: GTX 1660 Super и i3-121000F протестировали в 18 играх

Авторы YouTube-канала ShadowSeven узнали, какой производительности в среднем в играх стоит ожидать при покупке процессора i3-12100F вместе с видеокартой GTX 1660 Super. Запускались все игры в 1080p. Среди них были God of War, Forza Horizon 5, Spider-man remastered, Elden Ring, Far Cry 6, Fortnite Performance Mode, GTA 5, Days Gone, CS:GO, COD Warzone, Valorant, Red Dead Redemption 2, Stray, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Control.

В God of War с ультра-пресетом и FSR Quality в среднем частота кадров составила 44,5 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность в ней равнялась 74 к/с.

Spider-man remastered шла с очень высоким пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 97 к/с.

В Elden Ring на максимальных настройках графики средняя производительность составляла 59,5 к/с.

Far Cry 6 тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 71,5 к/с.

Fortnite шла в режиме Performance. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 268 к/с.

В GTA 5 на очень высоких настройках с MSAA X2, Advanced Settings Off средняя производительность была на уровне 107,5 к/с.

Days Gone запускалась с очень высоким пресетом. Средний FPS составил в данной игре 66 к/с.

CS:GO на низких настройках шла со средним FPS в районе 335,5 к/с.