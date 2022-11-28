Хорошая связка: GTX 1660 Super и i3-121000F протестировали в 18 играх

Хорошая связка: GTX 1660 Super и i3-121000F протестировали в 18 играхВот каких показателей производительности вы сможете достичь
В одном из выпусков на YouTube-канале ShadowSeven узнали, насколько хороша в современных играх сборка на базе i3-12100F с видеокартой GTX 1660 Super. В ходе тестирования запускались 18 игр в разрешении 1080p.
Фото: ShadowSeven
Авторы YouTube-канала ShadowSeven узнали, какой производительности в среднем в играх стоит ожидать при покупке процессора i3-12100F вместе с видеокартой GTX 1660 Super. Запускались все игры в 1080p. Среди них были God of War, Forza Horizon 5, Spider-man remastered, Elden Ring, Far Cry 6, Fortnite Performance Mode, GTA 5, Days Gone, CS:GO, COD Warzone, Valorant, Red Dead Redemption 2, Stray, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Control.
В God of War с ультра-пресетом и FSR Quality в среднем частота кадров составила 44,5 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность в ней равнялась 74 к/с.
Spider-man remastered шла с очень высоким пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 97 к/с.
В Elden Ring на максимальных настройках графики средняя производительность составляла 59,5 к/с.
Far Cry 6 тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 71,5 к/с.
Fortnite шла в режиме Performance. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 268 к/с.
В GTA 5 на очень высоких настройках с MSAA X2, Advanced Settings Off средняя производительность была на уровне 107,5 к/с.
Days Gone запускалась с очень высоким пресетом. Средний FPS составил в данной игре 66 к/с.
CS:GO на низких настройках шла со средним FPS в районе 335,5 к/с.
Call Of Duty Warzone запускалась с низким пресетом, Filmic SMAA T2X. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 79 к/с.
Valorant шла с низкими параметрами графики. В среднем в игре удалось получить 261,5 к/с.
В Red Dead Redemption 2 с ультра-высоким пресетом средняя производительность составила 49 к/с.
В Stray на высоких настройках средний FPS находился на уровне 124 к/с.
PUBG шла с текстурами Ultra и очень низким пресетом. Показатель средней производительности в данной игре равнялся 142,5 к/с.
Apex Legends запускалась на настройках Medium. Средняя производительность здесь составляла 144 к/с.
Игра Rainbow Six Siege запускалась с низким пресетом и с FXAA. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 244 к/с.
В Control с самым высоким пресетом удалось получить в среднем 97 к/с.
Вывод
Во всех 18 современных игровых проектах средняя производительность находилась на уровне 126 к/с. Лучших результатов вам стоит ожидать при этом в игре CS:GO (низкие настройки, 335,5 к/с), худших - в God of War (FSR Quality, ультра-настройки, 44,5 к/с).
Характеристики игрового компьютера:
- процессор Intel® Core™ i3-12100F Processor;
- видеокарта MSI Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6GB;
- оперативная память 16GB DDR4 3600Mhz (2x8 dual channel);
- операционная система Windows 11 Pro;
- SSD 1TB SATA Kingston;
- HDD 4TB External;
- материнская плата ASUS Prime B560M-A/CSM Motherboard;
- блок питания EVGA 550W 80+ Gold.