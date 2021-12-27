Китайцы очень дёшево продают инженерные Core i9-12900. Но есть подвох...

Как известно, Core i9-12900 - один из недавно вышедших процессоров Intel. Китайцы продают эти инженерные образцы крайне дешёво. Почему? Для этого ведущий составил следующую конфигурацию: видеокарта AMD RX 6800XT, процессор Core i9-12900, оперативная память 2x8GB DDR4, материнская плата MSI Z690-A Pro, SSD Intel 240 GB, блок питания EVGA SuperNova 750 P2, система охлаждения Noctua NH-D15.

Вместе с тем в сравнении с i5-12600k процессор i9-12900 получает меньше баллов практически во всех тестах. Энергопотребление системы при этом у него оказывается выше: 225 Вт против 190 Вт.