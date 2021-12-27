Китайцы очень дёшево продают инженерные Core i9-12900. Но есть подвох...Об этом рассказали на YouTube-канале Miyconst
Как известно, Core i9-12900 - один из недавно вышедших процессоров Intel. Китайцы продают эти инженерные образцы крайне дешёво. Почему? Для этого ведущий составил следующую конфигурацию: видеокарта AMD RX 6800XT, процессор Core i9-12900, оперативная память 2x8GB DDR4, материнская плата MSI Z690-A Pro, SSD Intel 240 GB, блок питания EVGA SuperNova 750 P2, система охлаждения Noctua NH-D15.
Вместе с тем в сравнении с i5-12600k процессор i9-12900 получает меньше баллов практически во всех тестах. Энергопотребление системы при этом у него оказывается выше: 225 Вт против 190 Вт.
В итоге Core i9-12900 может оказаться подходящим вариантом лишь для сборки MITx без графического адаптера, если только стоимость упадёт до менее 250 евро. Также отсутствие PCI-E 5.0 является ещё одной проблемой. Дело в том, что большая часть недорогих материнских плат Z690 не имеют дополнительного слота PCI-E X16/X8 4.0. Стоимость процессора при этом составляет более 310 евро с НДС.