Китайцы продают инженерный i9-12900K за 12 тысяч рублей. Каков он в деле и стоит ли брать

Эксперты i2HARD в выпуске на YouTube сравнили по производительности инженерный образец процессора i9-12900K ES стоимостью 12 тысяч рублей с конкурентами: Ryzen 7 5800X, i5-12600K, i9-12900K. Среди рабочих программ тестировались процессоры в Aida64, CPU-Z, Cinebench R23, Premiere Pro. Из игр сборки были запущены в Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, StarCraft II, Total War Saga: Troy, CS:GO.

Характеристики всех процессоров вы можете увидеть ниже.