Китайцы продают инженерный i9-12900K за 12 тысяч рублей. Каков он в деле и стоит ли брать

В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом, ультра-трассировкой лучей, ультра-производительностью DLSS, отключенными RT-отражениями и высокой плотностью толпы инженерный образец демонстрирует очень слабую производительность. Он хуже не только 12600K, но и i5-12400, у которого память более простая.

Far Cry 6 запускали с ультра-пресетом, включенными DXR-тенями и отражениями, отключенными HD-текстурами, FSR: Performance. Здесь результаты оказались примерно такими же, как в предыдущем случае. Также нагрузка на GPU у i9-12900K ES в процессе игры оказалась самой высокой: около 90 %. Связано это с урезанным PCI Express-слотом.

На самых высоких настройках графики в 600p и с модификатором разрешения 20 % шла Shadow of the Tomb Raider. В этой игре даже без упора на графический процессор у i9-12900K ES производительность оказывается на треть ниже, чем у релизной модели этого процессора. Практически то же самое мы видим и в StarCraft II, и в Total War Saga, и в CS:GO.

В среднем же показатели производительности i9-12900K ES по сравнению с релизной моделью или с Ryzen 7 5800X, i5-12600K оказались абсурдно низкими. То есть для игр он точно не подходит. В рабочих программах он показывает себя лучше, чем 5800X, но только если ваши задачи не предполагают активное использование видеокарты.