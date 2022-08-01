Китайцы продают инженерный i9-12900K за 12 тысяч рублей. Каков он в деле и стоит ли брать

Китайцы продают инженерный i9-12900K за 12 тысяч рублей. Каков он в деле и стоит ли братьВыяснили эксперты
Эксперты i2HARD в выпуске на YouTube сравнили по производительности инженерный образец процессора i9-12900K ES стоимостью 12 тысяч рублей с конкурентами: Ryzen 7 5800X, i5-12600K, i9-12900K. Среди рабочих программ тестировались процессоры в Aida64, CPU-Z, Cinebench R23, Premiere Pro. Из игр сборки были запущены в Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, StarCraft II, Total War Saga: Troy, CS:GO.
Характеристики всех процессоров вы можете увидеть ниже.
В Aida64 инженерная модель показывает низкую скорость кэшей первых двух уровней. При этом латентность у этого процессора сильно выше, а пропускная способность - наоборот, ниже.
В CPU-Z релизный образец оказывается быстрее инженерика в полтора раза в многопоточном режиме и в два раза - в однопоточном. Примерно то же самое - в тесте Cinebench R23. В Premiere Pro результаты i9-12900K ES (точнее, видеокарты) оказываются ограничены урезанным слотом PCIe 3.0.
В то же время в стресс-тесте i9-12900K ES в отличие от релизного образца показывает себя хорошо. Система охлаждения с нагрузкой справляется довольно неплохо.
В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом, ультра-трассировкой лучей, ультра-производительностью DLSS, отключенными RT-отражениями и высокой плотностью толпы инженерный образец демонстрирует очень слабую производительность. Он хуже не только 12600K, но и i5-12400, у которого память более простая.
Far Cry 6 запускали с ультра-пресетом, включенными DXR-тенями и отражениями, отключенными HD-текстурами, FSR: Performance. Здесь результаты оказались примерно такими же, как в предыдущем случае. Также нагрузка на GPU у i9-12900K ES в процессе игры оказалась самой высокой: около 90 %. Связано это с урезанным PCI Express-слотом.
На самых высоких настройках графики в 600p и с модификатором разрешения 20 % шла Shadow of the Tomb Raider. В этой игре даже без упора на графический процессор у i9-12900K ES производительность оказывается на треть ниже, чем у релизной модели этого процессора. Практически то же самое мы видим и в StarCraft II, и в Total War Saga, и в CS:GO.
В среднем же показатели производительности i9-12900K ES по сравнению с релизной моделью или с Ryzen 7 5800X, i5-12600K оказались абсурдно низкими. То есть для игр он точно не подходит. В рабочих программах он показывает себя лучше, чем 5800X, но только если ваши задачи не предполагают активное использование видеокарты.
После разгона ядер процессора i9-12900K ES в Aida64 почти ничего не изменилось: кэши всё так же более медленные, в особенности по задержкам. Совсем плохо всё с первым уровнем. В CPU-Z инженерный образец стал немного ближе к релизному 12900K в многопоточном режиме, но всё равно недалеко ушёл от i5. Примерно та же ситуация в Cinebench. В Premiere Pro никаких изменений после разгона не произошло.
В играх производительность i9-12900K ES немного повысилась. Так, в Cyberpunk прирост составил 18 %, за счёт чего инженерик достиг показателей стокового i5-12400. В Far Cry частота кадров процессора увеличилась на 10 %, и в результате он достиг упора в видеокарту. В Shadow of the Tomb Raider средний FPS повысился на 13 %. А вот в StarCraft II инженерный образец впервые показал себя лучше, чем 5800X: правда, только в значениях редких и очень редких событий.
С остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Инженерные образцы Intel Core i9-12900K ES (QXJE) однозначно не подходят для игр. Использовать их можно только для задач, которые предполагают использование многопоточной производительности и встройки для вывода изображения.
Варианты сборки ПК:
- видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X/Intel Core i5-12600K/Intel Core i9-12900K ES (QXJE)/Intel Core i9-12900K;
- материнская плата ASRock B550 Taichi Razer Edition/ASUS TUF Gaming Z690-plus WIFI D4;
- оперативная память DDR4 G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-32GTZ 2x16 ГБ;
- система охлаждения ARCTIC Cooling Liquid Freezer II-360;
- накопитель Crucial MX500 2 TB;
- блок питания Deepcool DQ850-M-V2L;
- корпус Open Stand;
- операционная система Windows 11.