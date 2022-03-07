Китайцы продают ноутбучный Core i7-8700, перепаянный под настольные компьютеры. Стоит ли такое покупать

Китайцы продают ноутбучный Core i7-8700, перепаянный под настольные компьютеры. Стоит ли такое покупатьОбъяснили на YouTube-канале Miyconst
Ведущий канала Miyconst протестировал сборку на основе процессора Core i7-8700B, который сейчас можно заказать на AliExpress за примерно 9-10 тысяч рублей. Китайцы модифицировали его таким образом, что теперь он может использоваться с материнскими платами для настольных компьютеров.
Что касается задержки памяти, то у i7-8700B она оказывается 46 наносекунд, а это лучше, чем у i5-10400 с 48 наносекундами. В целом же общая производительность памяти у i7-8700B близка к i5-10400.
В синтетических тестах i7-8700B имеет схожую с i5-10400 конфигурацию и показывает близкие к этому процессору результаты. Однако i5 всё ещё опережает i7 в Geekbench 5, Cinebench R23, V-Ray. То же самое в плане схожести результатов можно сказать о тестировании в Blender и Corona.
Запущена была конфигурация на базе i7-8700B в 17 играх. Однако во всех из них разницы в производительности между i7-8700B и i5-10400 практически нет.
В целом, если говорить обо всех 17 проектах, i7-8700B с ограничением в 65 Вт даёт минимально 88 к/с и в среднем 143 к/с, с увеличением же энергопотребления до 85 Вт - 91 к/с и 146 к/с соответственно. В то же время у i5-10400 значения равняются 95 и 153 к/с, у E5-2690 V3 - 83 и 138 к/с.
В плане энергопотребления уровень i7-8700B практически идентичен уровню i5-10400: в играх это, например, 350 Вт и 372 Вт против 342 Вт.
Если говорить в целом, то, по мнению эксперта, i7-8700B представляет собой очень интересный процессор. Его производительность почти равна быстродействию i5-10400. Если у вас есть матплата с сокетом FCLGA1151, то модель i7-8700B может быть неплохим вариантом для вас.
Конфигурация ПК:
- процессор i7-8700B/E5-2690 V3/i5-10400;
- оперативная память 2 x 8 GB G.Skill DDR4-2666 CL13/4 x 8 GB Samsung DDR4-2133 CL12/4 x 8 GB G.Skill DDR4-3200 CL14;
- материнская плата AsRock H310CM-DVS/Huananzhi X99-TF V2.0/MSI B560M PRO-VDH WiFi;
- система охлаждения Intel box cooler from i5-11400/Noctua NH-D15/Cooler Master Hyper 212 Evo V2;
- блок питания EVGA SuperNova 750 G3/EVGA SuperNova 750 P2/EVGA SuperNova 750 P2;
- видеокарта AMD Radeon RX 6800XT;
- операционная система Windows 11 Pro 10.02.2000.