Китайцы продают ноутбучный Core i7-8700, перепаянный под настольные компьютеры. Стоит ли такое покупать

Ведущий канала Miyconst протестировал сборку на основе процессора Core i7-8700B, который сейчас можно заказать на AliExpress за примерно 9-10 тысяч рублей. Китайцы модифицировали его таким образом, что теперь он может использоваться с материнскими платами для настольных компьютеров.

Что касается задержки памяти, то у i7-8700B она оказывается 46 наносекунд, а это лучше, чем у i5-10400 с 48 наносекундами. В целом же общая производительность памяти у i7-8700B близка к i5-10400.

В синтетических тестах i7-8700B имеет схожую с i5-10400 конфигурацию и показывает близкие к этому процессору результаты. Однако i5 всё ещё опережает i7 в Geekbench 5, Cinebench R23, V-Ray. То же самое в плане схожести результатов можно сказать о тестировании в Blender и Corona.