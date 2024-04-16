Китайский процессор Loongson сравнялся с новыми Intel на равных частотах

Естественно, вся система у компьютера на китайском языке. Однако есть возможность переключиться на русский в настройках.

В HandBrake конвертация заняла у H.264 36 секунд, тогда как у H.265 - 3 минуты 40 секунд. При сравнении H.265 с 12600K оказалось, что последний быстрее (29 секунд против 3 минут 40 секунд). А вот между H.264 и 12600K разрыв не такой большой: 36 секунд и 20 секунд соответственно (разница - 45%). При установке на 12600K той же частоты, что и у H.264, Intel оказался лучше всего на две секунды (6%).

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.

Выводы

Безусловно, китайская сборка с китайским процессором в РФ будет довольно бесполезна. Ведь вы получите ограниченную универсальность. Больше подойдёт протестированный компьютер для госструктур.