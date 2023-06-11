Когда-то была шедевром, а сейчас? GeForce GTS 450 проверили в новых играх

В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming эксперты протестировали в 40 современных играх видеокарту GeForce GTS 450. Причём с ней некоторые из них так и не запустились. Это, например, Forza Horizon 5, God of War.

Игра Assassins Creed Origins шла в 720p на очень низких настройках графики. В среднем в ней производительность равнялась 22 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.

Assassins Creed Rogue запускалась в разрешении 1080p с пресетом Normal. Средняя частота кадров здесь составляла 57 к/с, в крайне редких событиях - 50 к/с.

COD Warzone 2.0 не запустилась вообще. Counter-Strike 2 шла в 720p с пресетом Custom. В среднем частота кадров в этой игре составила 93 к/с. В очень редких событиях удалось получить 11 к/с.

CS:GO запустилась на низких настройках графики в 720p. Средняя производительность в этом случае равнялась 109 к/с, в крайне редких событиях - 10 к/с. Cyberpunk тоже так и не открылась.

Days Gone шла в 720p с пресетом Custom. В среднем FPS в этой игре находился на уровне 25 к/с, в очень редких событиях - 16 к/с.

Dead Island 2 не смогла запуститься. То же самое было с Elden Ring.

Fall Guys тестировалась в 720p с пресетом Low. Средняя частота кадров в этом случае составляла 76 к/с. В крайне редких событиях удалось получить 2 к/с.

Far Cry New Dawn шла в 720p на низких настройках графики. Средняя производительность в игре равнялась 28 к/с, в очень редких событиях она снижалась до 22 к/с.

Far Cry 3 запускалась в Full HD с пресетом Low. Средняя частота кадров здесь составила 55 к/с, в крайне редких событиях - 29 к/с.

Far Cry 6 и Forspoken не пошли с этой видеокартой.

В Fortnite в 720p с низким пресетом производительность равнялась 63 к/с, а в очень редких событиях - 11 к/с.

Forza Horizon 5 и God of War тоже отказались запускаться.