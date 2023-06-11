Когда-то была шедевром, а сейчас? GeForce GTS 450 проверили в новых играх

Когда-то была шедевром, а сейчас? GeForce GTS 450 проверили в новых играхЗапустили сборку в 40 проектах
Авторы YouTube-канала EDWARD Gaming узнали, какую производительность в современных играх сможет обеспечить видеокарта GeForce GTS 450 вместе с процессором i9-10900F.
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming эксперты протестировали в 40 современных играх видеокарту GeForce GTS 450. Причём с ней некоторые из них так и не запустились. Это, например, Forza Horizon 5, God of War.
Игра Assassins Creed Origins шла в 720p на очень низких настройках графики. В среднем в ней производительность равнялась 22 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.
Assassins Creed Rogue запускалась в разрешении 1080p с пресетом Normal. Средняя частота кадров здесь составляла 57 к/с, в крайне редких событиях - 50 к/с.
COD Warzone 2.0 не запустилась вообще. Counter-Strike 2 шла в 720p с пресетом Custom. В среднем частота кадров в этой игре составила 93 к/с. В очень редких событиях удалось получить 11 к/с.
CS:GO запустилась на низких настройках графики в 720p. Средняя производительность в этом случае равнялась 109 к/с, в крайне редких событиях - 10 к/с. Cyberpunk тоже так и не открылась.
Days Gone шла в 720p с пресетом Custom. В среднем FPS в этой игре находился на уровне 25 к/с, в очень редких событиях - 16 к/с.
Dead Island 2 не смогла запуститься. То же самое было с Elden Ring.
Fall Guys тестировалась в 720p с пресетом Low. Средняя частота кадров в этом случае составляла 76 к/с. В крайне редких событиях удалось получить 2 к/с.
Far Cry New Dawn шла в 720p на низких настройках графики. Средняя производительность в игре равнялась 28 к/с, в очень редких событиях она снижалась до 22 к/с.
Far Cry 3 запускалась в Full HD с пресетом Low. Средняя частота кадров здесь составила 55 к/с, в крайне редких событиях - 29 к/с.
Far Cry 6 и Forspoken не пошли с этой видеокартой.
В Fortnite в 720p с низким пресетом производительность равнялась 63 к/с, а в очень редких событиях - 11 к/с.
Forza Horizon 5 и God of War тоже отказались запускаться.
GTA San Andreas Definitive Edition шла в 720p с пресетом Low. Средняя производительность в этом случае равнялась 38 к/с, в очень редких событиях - 11 к/с.
GTA V запускалась в 1080p на настройках графики Normal. Средний FPS в данном случае составлял 54 к/с, в крайне редких событиях - 30 к/с.
В Hitman 3 с пресетом Low в 720p средняя частота кадров находилась на уровне 12 к/с, в очень редких событиях - 8 к/с.
Hogwarts Legacy не смогла запуститься.
Just Cause 4 шла в 480p на настройках графики Low. Производительность в этой игре равнялась 21 к/с, в крайне редких событиях - 7 к/с.
Mad Max запускалась с пресетом Custom в 1080p. Средняя частота кадров здесь составила 44 к/с, а в очень редких событиях - 29 к/с.
Игра Mafia Definitive Edition шла в 720p с пресетом Low. Средний FPS в этом случае равнялся 19 к/с, в крайне редких событиях - 9 к/с.
Также проблемы с запуском были у Marvel's Spider-Man and Miles Morales, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Sniper Elite 5, Stray, The Last of Us, Uncharted 4. Все эти игры в итоге не пошли.
Overwatch 2 шла в 720p на настройках графики Low. Средняя производительность в этом случае составляла 86 к/с, а в очень редких событиях - 59 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась тоже в 720p и с низким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 17 к/с, в крайне редких событиях - 7 к/с.
Игра Saints Row шла в 480p с пресетом Low. Средняя частота кадров здесь равнялась 30 к/с, в очень редких событиях - 10 к/с.
Shadow of War запускалась в 540p с графикой Lowest. В среднем здесь частота кадров находилась на уровне 37 к/с, в крайне редких событиях - 18 к/с.
Sons of the Forest шла в 480p с пресетом Custom. Средний FPS здесь равнялся 17 к/с, в очень редких событиях - 4 к/с.
В The Lord of the Rings Gollum в 720p на настройках графики Low средняя производительность составляла 9 к/с, в крайне редких событиях - 3 к/с. К тому же игра в конце концов закрылась сама.
The Witcher 3 Next gen шла с пресетом Low в 720p. Средняя частота кадров в этом случае находилась на уровне 20 к/с, в очень редких событиях - 7 к/с.
Watch Dogs 2 запускалась в 720p с низким пресетом. Средний FPS в ней составлял 27 к/с, в крайне редких событиях - 23 к/с.
В динамике вы всё можете увидеть на видео ниже.
Вывод
Средний FPS в современных играх у GeForce GTS 450 1GB составляет около 42 к/с.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор Intel Core i9 10900F 5.2GHz;
- видеокарта ASUS GeForce GTS 450 1GB GDDR5;
- оперативная память DDR4 16GB Corsair Vengeance PRO 3000Mhz (2X8GB);
- материнская плата ASUS ROG Strix B560-A;
- SSD Kingston 240GB A400;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro 22H2.