Когда-то была шедевром, а сейчас? GeForce GTS 450 проверили в новых играх

GTA San Andreas Definitive Edition шла в 720p с пресетом Low. Средняя производительность в этом случае равнялась 38 к/с, в очень редких событиях - 11 к/с.

GTA V запускалась в 1080p на настройках графики Normal. Средний FPS в данном случае составлял 54 к/с, в крайне редких событиях - 30 к/с.

В Hitman 3 с пресетом Low в 720p средняя частота кадров находилась на уровне 12 к/с, в очень редких событиях - 8 к/с.

Hogwarts Legacy не смогла запуститься.

Just Cause 4 шла в 480p на настройках графики Low. Производительность в этой игре равнялась 21 к/с, в крайне редких событиях - 7 к/с.

Mad Max запускалась с пресетом Custom в 1080p. Средняя частота кадров здесь составила 44 к/с, а в очень редких событиях - 29 к/с.

Игра Mafia Definitive Edition шла в 720p с пресетом Low. Средний FPS в этом случае равнялся 19 к/с, в крайне редких событиях - 9 к/с.

Также проблемы с запуском были у Marvel's Spider-Man and Miles Morales, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Sniper Elite 5, Stray, The Last of Us, Uncharted 4. Все эти игры в итоге не пошли.

Overwatch 2 шла в 720p на настройках графики Low. Средняя производительность в этом случае составляла 86 к/с, а в очень редких событиях - 59 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась тоже в 720p и с низким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 17 к/с, в крайне редких событиях - 7 к/с.

Игра Saints Row шла в 480p с пресетом Low. Средняя частота кадров здесь равнялась 30 к/с, в очень редких событиях - 10 к/с.

Shadow of War запускалась в 540p с графикой Lowest. В среднем здесь частота кадров находилась на уровне 37 к/с, в крайне редких событиях - 18 к/с.

Sons of the Forest шла в 480p с пресетом Custom. Средний FPS здесь равнялся 17 к/с, в очень редких событиях - 4 к/с.

В The Lord of the Rings Gollum в 720p на настройках графики Low средняя производительность составляла 9 к/с, в крайне редких событиях - 3 к/с. К тому же игра в конце концов закрылась сама.

The Witcher 3 Next gen шла с пресетом Low в 720p. Средняя частота кадров в этом случае находилась на уровне 20 к/с, в очень редких событиях - 7 к/с.

Watch Dogs 2 запускалась в 720p с низким пресетом. Средний FPS в ней составлял 27 к/с, в крайне редких событиях - 23 к/с.

В динамике вы всё можете увидеть на видео ниже.