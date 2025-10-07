Комп с RTX 5060 сравнили на Ryzen 5600x и Ryzen 7700x в играх

Комп с RTX 5060 сравнили на Ryzen 5600x и Ryzen 7700x в играхРазница между ними составила около 20%
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 5600x stock speed/AMD Ryzen 7 7700x, кулер Deepcool ag500 air cooler/Msi m360 aio, матплату Asus prime b450 m II/Asrock b650m hdv m2, оперативную память 2x16gb DDR4 3600mhz 16 18 18 38 gskill agies/2x16gb DDR5 6000mhz, видеокарту Galax One Click OC RTX 5060 8 ГБ DDR7 Dual Fans, корпус Antec C5.
AC Mirage запускалась с пресетом Ultra High. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 145 к/с (7700Х) и 110 к/с (5600Х).
A Plague Tale Requiem тестировалась с графикой Ultra. В среднем удалось получить здесь 85 к/с (7700Х) и 64 к/с (5600Х).
Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Medium RT. Средний FPS в ней составил 63 к/с (7700Х) и 57 к/с (5600Х).
В игре Days Gone с пресетом Very High средняя производительность составила 141 к/с (7700Х) и 129 к/с (5600Х).
Forza Horizon 5 шла с графикой Ultra. Средняя частота кадров здесь равнялась 122 к/с (7700Х) и 94 к/с (5600Х).
Kingdom Come Deliverance тестировалась с пресетом Ultra High. В среднем производительность в этой игре была в районе 103 к/с (7700Х) и 78 к/с (5600Х).
Stalker 2 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 66 к/с (7700Х) и 50 к/с (5600Х).
Oblivion Remastered тестировалась на настройках графики Epic. В среднем удалось получить здесь 53 к/с (7700Х) и 52 к/с (5600Х).
В игре Last of Us с графикой Very High средняя производительность составляла 57 к/с (7700Х) и 62 к/с (5600Х).
The Witcher 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней равнялся 96 к/с (7700Х) и 98 к/с (5600Х).
Игра RE 6 запускалась с пресетом Ultra. С 7700Х средняя частота в ней составляла 307 к/с, с 5600Х - 265 к/с.
Вывод
В среднем сборка с Ryzen 7700Х превосходила конфигурацию с 5600Х на 17% во всех играх (112 к/с и 96 к/с соответственно).