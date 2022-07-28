Компьютер для игр за 20 тысяч рублей по нынешним ценам? Да, это всё ещё возможно

В целом двухъядерный процессор AMD Athlon 3000G хотя и не является лучшим выбором, за счёт встроенного видеоядра он предоставляет лучшее соотношение FPS к цене (если говорить о бюджетном сегменте). Благодаря графике Vega 3 можно запускать самые разные игры: и киберспортивные, и обычные.

Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 оснащён двумя тепловыми трубками и вентилятором диаметром 80 мм. Способен раскрутиться этот вентилятор до 2200 об/мин. Подключается эта система охлаждения через 3 pin, но её уровень шума не будет превышать 25 дБ. В отзывах говорится, что это устройство может охладить процессор до 100 Вт.

Оперативная память AMD Radeon R7 Performance имеет объём 8 ГБ (один модуль) и базовую частоту 2400 МГц. Специалист взял сразу два модуля.

Что касается SSD, то его минимальный объём для игр - 256 ГБ. По стоимости подошла модель Netac NT01N600S-256G-S3X. Скорость чтения у неё составляет до 560 Мб/с, а скорость записи - до 520 Мб/с.

Из блоков питания подойдёт практически любой. Эксперт выбрал ExeGate 450PPE с номинальной мощностью в 450 Вт и мощностью +12 В до 380 Вт.

Из корпусов выбран был ведущим самый простой - Ginzzu B190. В нём вполне достаточно место и для многих видеокарт, и для вентиляторов.

Протестировал эксперт сборку и в играх. Запускались они все, правда, с низким пресетом. Результаты замеров вы можете увидеть выше. Лучшие средние показатели FPS были у этой сборки в World of Tanks (121 к/с, 1080p), а худшие - в The Witcher 3 (26 к/с, 720p).