Компьютер для игр за 20 тысяч рублей по нынешним ценам? Да, это всё ещё возможно

Компьютер для игр за 20 тысяч рублей по нынешним ценам? Да, это всё ещё возможноВот какие комплектующие вам понадобятся
Ситуация с ценами на комплектующие для настольного компьютера сегодня улучшается. Поэтому даже за 20 тысяч рублей можно собрать приемлемый вариант для игр.
Эксперт YouTube-канала Device предлагает для сборки взять материнскую плату ASRock B450M Steel Legend, процессор AMD Athlon 3000G, систему охлаждения Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0, оперативную память AMD Radeon R7 Performance R748G2400U2S-UO, SSD-накопитель Netac NT01N600S-256G-S3X, блок питания ExeGate 450PPE и корпус Ginzzu B190.
Нужно сказать, что в ультра-бюджетном сегменте у Intel совсем нет процессоров, которые бы «тянули» современные игры. Именно поэтому данная сборка - на базе AMD Athlon 3000G. Из материнских плат специалист обратил внимание на ASRock B450M Steel Legend с качественной системой питания и неплохим охлаждением. Благодаря такой матплате процессор можно будет разогнать с видеоядром и получить прирост FPS. В дальнейшем же вместо Athlon 3000G можно будет купить Ryzen 5 или 7. Также ASRock B450M Steel Legend позволяет удвоить объём оперативной памяти.
В целом двухъядерный процессор AMD Athlon 3000G хотя и не является лучшим выбором, за счёт встроенного видеоядра он предоставляет лучшее соотношение FPS к цене (если говорить о бюджетном сегменте). Благодаря графике Vega 3 можно запускать самые разные игры: и киберспортивные, и обычные.
Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 оснащён двумя тепловыми трубками и вентилятором диаметром 80 мм. Способен раскрутиться этот вентилятор до 2200 об/мин. Подключается эта система охлаждения через 3 pin, но её уровень шума не будет превышать 25 дБ. В отзывах говорится, что это устройство может охладить процессор до 100 Вт.
Оперативная память AMD Radeon R7 Performance имеет объём 8 ГБ (один модуль) и базовую частоту 2400 МГц. Специалист взял сразу два модуля.
Что касается SSD, то его минимальный объём для игр - 256 ГБ. По стоимости подошла модель Netac NT01N600S-256G-S3X. Скорость чтения у неё составляет до 560 Мб/с, а скорость записи - до 520 Мб/с.
Из блоков питания подойдёт практически любой. Эксперт выбрал ExeGate 450PPE с номинальной мощностью в 450 Вт и мощностью +12 В до 380 Вт.
Из корпусов выбран был ведущим самый простой - Ginzzu B190. В нём вполне достаточно место и для многих видеокарт, и для вентиляторов.
Протестировал эксперт сборку и в играх. Запускались они все, правда, с низким пресетом. Результаты замеров вы можете увидеть выше. Лучшие средние показатели FPS были у этой сборки в World of Tanks (121 к/с, 1080p), а худшие - в The Witcher 3 (26 к/с, 720p).