Компьютер по цене PlayStation 5 Pro собрали и протестировали в играх

Опубликовано 13 января 2025, 09:451 мин.
Компьютер по цене PlayStation 5 Pro собрали и протестировали в играхОн смог выдать 60 FPS на ультра-настройках
На YouTube-канале узнали, как в 4К будет себя показывать сборка за 86,5 тысяч рублей. Для этого на ней запустили Cyberpunk 2077.
Новая сборка включала видеокарту RTX 4060 Ti на 8 ГБ, процессор Core i5-12400F, матплату Maxsun B760M, оперативную память T-Create 32 ГБ 6000 МГц, накопитель Ally на 512 ГБ, Samsung 870 Evo, кулер ID-Cooling SE-207-XT.
Работает такой бюджетный компьютер очень тихо. Температуры у него тоже очень хорошие: на карте - 64-65 градусов, на процессоре - 55-57 градусов.
В итоге в Cyberpunk 2077 (в 4К) вы можете на ультра-настройках графики с DLSS производительность, включенным FG получить около 60 к/с. Никаких подтормаживаний, лагов у вас при этом не будет.
Источник: Arthur Tarasov
Автор:Валерия Филимонова
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