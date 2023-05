Компьютер с 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ сравнили по производительности в играх

В The Last of Us в 1080p средняя производительность с 64 ГБ ОЗУ составила 162 к/с, с 32 ГБ - 161 к/с, с 16 ГБ - 147 к/с. В 1440p эти показатели равнялись 129, 128 и 116 к/с соответственно.

A Plague Tale Requiem в разрешении Full HD шла со средней частотой кадров 233 к/с (64 ГБ), 232 к/с (32 ГБ) и 219 ГБ (16 ГБ), в разрешении 1440p - 197, 196 и 189 к/с соответственно.

Assassin's Creed Valhalla шла в 1080p со средней производительностью в районе 206 к/с (64 и 32 ГБ) и 201 к/с (16 ГБ). В 1440p эти значения составляли 188 к/с, 186 к/с, 179 к/с.

Dying Light 2 запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 229, 223 и 204 к/с (64, 32 и 16 ГБ соответственно), в 1440p - со 194, 191 и 183 к/с.

Hitman III шла в разрешении Full HD с частотой кадров в среднем 231 к/с (64 ГБ ОЗУ), 232 к/с (32 ГБ ОЗУ) и 217 к/с (16 ГБ ОЗУ), в разрешении 1440p - 204 к/с, 199 к/с и 182 к/с.

В Cyberpunk 2077 в среднем в 1080p удалось получить 194 к/с (с 64 ГБ), 191 к/с (с 32 ГБ) и 183 к/с (с 16 ГБ). В 1440p в среднем производительность равнялась 173 к/с, 172 к/с и 162 к/с соответственно.