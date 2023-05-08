Компьютер с 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ сравнили по производительности в играх

Компьютер с 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ сравнили по производительности в играхПротестировали их в играх в 1080p и 1440p
Авторы YouTube-канала TheSpyHood выяснили, стоит ли для игр покупать 32 или 64 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ. Запускались все игры при этом с ультра-пресетом.
В The Last of Us в 1080p средняя производительность с 64 ГБ ОЗУ составила 162 к/с, с 32 ГБ - 161 к/с, с 16 ГБ - 147 к/с. В 1440p эти показатели равнялись 129, 128 и 116 к/с соответственно.
A Plague Tale Requiem в разрешении Full HD шла со средней частотой кадров 233 к/с (64 ГБ), 232 к/с (32 ГБ) и 219 ГБ (16 ГБ), в разрешении 1440p - 197, 196 и 189 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla шла в 1080p со средней производительностью в районе 206 к/с (64 и 32 ГБ) и 201 к/с (16 ГБ). В 1440p эти значения составляли 188 к/с, 186 к/с, 179 к/с.
Dying Light 2 запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 229, 223 и 204 к/с (64, 32 и 16 ГБ соответственно), в 1440p - со 194, 191 и 183 к/с.
Hitman III шла в разрешении Full HD с частотой кадров в среднем 231 к/с (64 ГБ ОЗУ), 232 к/с (32 ГБ ОЗУ) и 217 к/с (16 ГБ ОЗУ), в разрешении 1440p - 204 к/с, 199 к/с и 182 к/с.
В Cyberpunk 2077 в среднем в 1080p удалось получить 194 к/с (с 64 ГБ), 191 к/с (с 32 ГБ) и 183 к/с (с 16 ГБ). В 1440p в среднем производительность равнялась 173 к/с, 172 к/с и 162 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1080p со средней частотой кадров 341 к/с (64 ГБ), 337 к/с (32 ГБ) и 312 к/с (16 ГБ). В разрешении 1440p производительность составляла 310, 305 и 289 к/с (с 64, 32 и 16 ГБ).
Horizon Zero Dawn шла в Full HD со средним FPS в районе 249 к/с, 241 к/с и 238 к/с (64, 32 и 16 ГБ соответственно), в 1440p - с 221, 221 и 203 к/с.
В Call of Duty Warzone 2.0 средняя производительность равнялась в 1080p - 233 к/с (64 ГБ), 231 к/с (32 ГБ) и 203 к/с (16 ГБ), в 1440p - 203, 198 и 176 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II шла в Full HD со средним FPS 198 к/с (64 ГБ и 32 ГБ) и 191 к/с (16 ГБ), в 1440p - со 181 к/с, 179 к/с, 174 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1080p со средней частотой кадров в районе 225 к/с (с 64 ГБ ОЗУ), 223 к/с (с 32 ГБ) и 207 к/с (с 16 ГБ), в 1440p - со 185, 184 и 175 к/с.
Spider-Man Miles Morales шла в 1080p в среднем с 213 к/с (64 ГБ ОЗУ), 211 к/с (32 ГБ ОЗУ) и 196 к/с (16 ГБ ОЗУ). В 1440p эти показатели составляли 186, 184 и 173 к/с соответственно.
Вывод
Разница во всех протестированных играх в 1080p между ОЗУ 64 ГБ и 32 ГБ составляла 1% (226 к/с и 223 к/с соответственно), между 32 и 16 ГБ - 6% (223 к/с и 210 к/с), в 1440p - 1,5% (198 к/с и 195 к/с) и 7% (195 к/с и 183 к/с).
Характеристики компьютеров:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 2x8GB DDR5 6000MHz/2x16GB DDR5 6000MHz/2x32GB DDR5 6000MHz.