Компьютер с 32 и 48 ГБ ОЗУ сравнили в самых «тяжёлых» играх

Indiana Jones запускалась с максимальным пресетом, RTX Off, FSR Off. Разрешение было 1440р. Разогнанные варианты с 32 и 48 ГБ здесь показали себя одинаково: 75 к/с против 73 к/с в среднем у 32 ГБ без разгона. Ситуация в Oblivion Remake с ультра-пресетом, RTX Off, FSR Quality была аналогичной.

В Silent Hill 2 с графикой Ultra, RTX off, FSR Quality средняя частота кадров была лучше всего с 48 ГБ оперативной памяти: 55 к/с. У разогнанного модуля на 32 ГБ средний FPS составлял 54 к/с, у неразогнанного - 50 к/с.

Cyberpunk 2077 шёл без упора на видеокарту в 1080р с ультра-пресетом, RTX Off, FSR в "ультрапроизводительность". По итогу лучшие результаты были у разогнанного варианта на 48 ГБ (112 к/с в среднем), чуть похуже они были у комплекта на 32 ГБ с разгоном (96 к/с в среднем). Хуже остальных показала себя версия с 32 ГБ в стоке: с ней средний FPS был на уровне 93 к/с.

Вывод

В большинстве сценариев разница между 32 и 48 ГБ оперативной памяти довольно незначительная. Для обычных задач и для игр вам точно хватит 32 ГБ.