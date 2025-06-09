Компьютер с 32 и 48 ГБ ОЗУ сравнили в самых «тяжёлых» играх

Компьютер с 32 и 48 ГБ ОЗУ сравнили в самых «тяжёлых» играхИ разница оказалась не такая уж большая
В тестировании участвовали комплект на 32 ГБ ОЗУ (KingBank 6800 CL32; максимальный разгон - 7200 CL34) и на 48 ГБ ОЗУ (KingBank 8000 CL38). Последнюю память ведущий разогнал до 7200 CL32, чтобы с ней можно было запустить все нужные игры.
Тестовый стенд включал процессор Intel Core i5-14600KF с разгоном до 5,5 ГГц по P-ядрам и до 4,2 ГГц по E-ядрам.
В рендеринге ролика в Premiere Pro результат у обоих вариантов был одинаковый. Это 3 минуты 8 секунд. При этом комфортнее работать всё же с 48 ГБ ОЗУ.
Indiana Jones запускалась с максимальным пресетом, RTX Off, FSR Off. Разрешение было 1440р. Разогнанные варианты с 32 и 48 ГБ здесь показали себя одинаково: 75 к/с против 73 к/с в среднем у 32 ГБ без разгона. Ситуация в Oblivion Remake с ультра-пресетом, RTX Off, FSR Quality была аналогичной.
В Silent Hill 2 с графикой Ultra, RTX off, FSR Quality средняя частота кадров была лучше всего с 48 ГБ оперативной памяти: 55 к/с. У разогнанного модуля на 32 ГБ средний FPS составлял 54 к/с, у неразогнанного - 50 к/с.
Cyberpunk 2077 шёл без упора на видеокарту в 1080р с ультра-пресетом, RTX Off, FSR в "ультрапроизводительность". По итогу лучшие результаты были у разогнанного варианта на 48 ГБ (112 к/с в среднем), чуть похуже они были у комплекта на 32 ГБ с разгоном (96 к/с в среднем). Хуже остальных показала себя версия с 32 ГБ в стоке: с ней средний FPS был на уровне 93 к/с.
Вывод
В большинстве сценариев разница между 32 и 48 ГБ оперативной памяти довольно незначительная. Для обычных задач и для игр вам точно хватит 32 ГБ.