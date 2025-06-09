Компьютер с 32 и 48 ГБ ОЗУ сравнили в самых «тяжёлых» играх

В тестировании участвовали комплект на 32 ГБ ОЗУ (KingBank 6800 CL32; максимальный разгон - 7200 CL34) и на 48 ГБ ОЗУ (KingBank 8000 CL38). Последнюю память ведущий разогнал до 7200 CL32, чтобы с ней можно было запустить все нужные игры.

Тестовый стенд включал процессор Intel Core i5-14600KF с разгоном до 5,5 ГГц по P-ядрам и до 4,2 ГГц по E-ядрам.

В рендеринге ролика в Premiere Pro результат у обоих вариантов был одинаковый. Это 3 минуты 8 секунд. При этом комфортнее работать всё же с 48 ГБ ОЗУ.