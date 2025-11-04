Компьютер с DDR5 оказался вплоть до +30% быстрее, чем на DDR4, в играх

Тестовый стенд включал процессоры 12100F и 12600KF, матплаты Z790M Aorus Elite и Z690M Phantom Gaming 4, ОЗУ Ballstix 32 ГБ (2х16 ГБ) и KingBank 64 ГБ (2х32 ГБ), блок питания XPG Pylon II Bronze 650 Вт и Pylon 750 Bronze, SSD Silicon Power XS70 2 ТБ, видеокарту RTX 5070 12 ГБ.

Все игры запускались на ультра-настройках, в том числе и те, что с трассировкой лучей. При этом рейдер изображения был пониженным при помощи активации DLSS.

В CS 2 прирост среднего FPS с обоими процессорами в DDR5 составлял с 12100F - с 218 до 234 к/с, с 12600FK - с 268 до 309 к/с.

В игре PUBG DDR5 показал хорошее увеличение производительности - на 10-20 к/с, а в Dragons Dogma II - до 16 к/с.