Компьютер за 30 тысяч для современных игр из запчастей на Ozon

С перечисленными выше комплектующими вы сможете получить в играх следующие результаты.

Hogwarts Legacy запускалась в 1080p с высоким пресетом, FSR Quality. В среднем FPS в ней находился в районе 50 к/с.

Apex Legends тестировалась в Full HD на высоких настройках графики, и в ней было в среднем более 100 к/с.

CS:GO 2 шла в 1080p на средней графике, а частота кадров в ней в среднем равнялась более 100 к/с.

Cyberpunk 2077 удалось запустить со средними настройками и FSR Quality в 1080p. Частота кадров в ней почти всё время держится на отметке 60 и более к/с.

Spider-Man Miles Morales шла с высоким пресетом, FSR Quality и в 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 70-80 к/с.

В игре Dying Light 2 на средней графике с FSR Quality в 1080p удалось получить более 60 к/с в среднем.

Alan Wake 2 тестировалась в 1080p со средне-низкими настройками, FSR Quality. Средний FPS в этой игре составил чуть более 45.

RUST запускалась с низким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в игре равнялась 60.

Forza Horizon 5 тестировалась в Full HD с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить более 100 к/с даже в сложных локациях.