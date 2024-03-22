Компьютер за 30 тысяч для современных игр из запчастей на Ozon

Компьютер за 30 тысяч для современных игр из запчастей на OzonМожете смело заказывать все эти комплектующие
Сейчас всё ещё можно собрать за всего 30 тысяч рублей компьютер, который будет тянуть все современные игры.
Лучшим процессором в этом случае будет Xeon 2670v3. Из материнских плат имеет смысл взять Plexhd x99, из модулей оперативной памяти - Hynix DDR4 32 ГБ (2x16 ГБ). Для охлаждения процессора можете купить простой кулер с четырьмя медными трубками и RGB-подсветкой от MNB. Среди видеокарт присмотритесь к Gigabyte 1660 Super, накопителей - SSD 240 ГБ и HDD 1 ТБ, блоков питания - Formula FX450 и корпусов - Zet Gaming Rare MS4.
С перечисленными выше комплектующими вы сможете получить в играх следующие результаты.
Hogwarts Legacy запускалась в 1080p с высоким пресетом, FSR Quality. В среднем FPS в ней находился в районе 50 к/с.
Apex Legends тестировалась в Full HD на высоких настройках графики, и в ней было в среднем более 100 к/с.
CS:GO 2 шла в 1080p на средней графике, а частота кадров в ней в среднем равнялась более 100 к/с.
Cyberpunk 2077 удалось запустить со средними настройками и FSR Quality в 1080p. Частота кадров в ней почти всё время держится на отметке 60 и более к/с.
Spider-Man Miles Morales шла с высоким пресетом, FSR Quality и в 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 70-80 к/с.
В игре Dying Light 2 на средней графике с FSR Quality в 1080p удалось получить более 60 к/с в среднем.
Alan Wake 2 тестировалась в 1080p со средне-низкими настройками, FSR Quality. Средний FPS в этой игре составил чуть более 45.
RUST запускалась с низким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в игре равнялась 60.
Forza Horizon 5 тестировалась в Full HD с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить более 100 к/с даже в сложных локациях.