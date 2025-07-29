Компьютеры на AM4 и AM5 при одинаковой цене сравнили по быстродействию

В CS 2 шла в стоке со средним FPS на уровне 303 к/с (5600) и 325 к/с (7500F), в разгоне - с 319 и 357 к/с соответственно.

В среднем же без разгона сборка с 7500F была быстрее 5600 на 9%, с разгоном - на 11%. При включении DLSS разница увеличилась до 17% и 24% соответственно.

Вывод

Результаты тестирования ещё раз показали, что "железо" нужно собирать именно под конкретные игры, которые интересны именно вам. Если вы любите открытые миры на современных движках, то здесь нужно больше упора делать на процессор (и покупать 7500F), а если вы предпочитаете "коридорные" или киберспортивные проекты, то вам хватит и АМ4 (5600).