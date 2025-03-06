Коротко о вранье Хуанга: RTX 5070 оказалась слабее RTX 4090 на 46%

На сегодняшний день NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition продаётся за 550 долларов. По референсной версии Techpowerup, у неё следующие плюсы и минусы.

Достоинства: поддержка генерации кадров DLSS 4 и масштабирования Transformer, хорошая стоимость (если говорить о рекомендованной розничной цене), отличный потенциал разгона, высокая энергоэффективность, компактная конструкция с двумя слотами, поддержка HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, PCI-Express 5.0, хорошая поддержка аппаратного ускорения кодирования/декодирования видео, функция fan-stop.

Недостатки: фактическая цена видеокарты, которая будет гораздо выше рекомендуемой розничной; не особо впечатляющий прогресс от поколения к поколению; довольно громкие вентиляторы; нехватка 12 ГБ видеопамяти для 4K + RT + Frame Gen в некоторых играх; ограниченное предложение; искусственное ограничение разгона памяти драйвером.

С оценкой производительности разных видеокарт на доллар, их стоимостью за кадр, производительностью по рекомендованной розничной цене вы можете ознакомиться ниже. Там же есть и про RTX 5070.