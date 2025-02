Крутейшую в прошлом видеокарту 2080 Ti проверили в новых играх

Игра God of War Ragnarök запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 72 к/с.

Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась с высокой графикой. В среднем удалось получить здесь 57 к/с.

В игре Black Myth Wukong на настройках графики Native, с Upscaling и SR-50% On средняя частота кадров составляла 40 к/с.

The Last of Us шла с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре был на уровне 50 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом High. Средняя производительность в ней была в районе 72 к/с.

В Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом удалось получить средний FPS 64 к/с.

Вывод

Средний FPS в играх в 1440p составил 60 к/с.

Тестовый стенд: