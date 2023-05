Крутой i5-12600KF сравнили с «задушенным» Core i7-12700 в играх

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 122 к/с и 135 к/с (i5 и i7).

God of War шла на ультра-настройках графики. В среднем в ней производительность равнялась 113 к/с (с i5-12600K) и 107 к/с (i7-12700).

В Ghostwire Tokyo с Max Details средний FPS составлял 157 к/с (с i5) и 164 к/с (с i7).

Spiderman Remastered с Max Details шла со средней частотой кадров 93 к/с (i5-12600K) и 92 к/с (i7-12700).

Red Dead Redemption 2 запускалась с High Details. Средний FPS в ней составил 116 к/с (с i5) и 114 к/с (i7).

В Shadow of the Tomb Raider с пресетом Highest и RTX Off средняя частота кадров равнялась 261 к/с (с i5-12600K) и 242 к/с (с i7-12700).

The Witcher 3 запускалась с Max Details. Средняя производительность в этой игре 163 к/с (с i5) и 181 к/с (с i7).

Вывод

Результаты в играх получились неоднозначными. В среднем разница между i5-12600K и i7-12700 составляла 1,5% (195 к/с и 198 к/с соответственно).

Напомним, что у процессора Core i7-12700 в сумме 12 ядер (8 производительных и 4 энергоэффективных), а у i5-12600K — 10 ядер (6 производительных + 4 энергоэффективных). При этом i7-12700 сегодня стоит примерно 27 тысяч рублей, а i5-12600KF — 22,5 тысячи рублей, но, в отличие от Core i7, не оснащён интегрированной графикой.

Характеристики ПК: