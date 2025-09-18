Кто быстрее: RTX 3070 или 5060 Ti?

Тестовый стенд включал видеокарты iGame RTX 3070 Advanced OC-V и Asus RTX 5060 Ti Dual OC 16G, процессор Ryzen 5 7600, материнская плата Asus TUF X670-E Plus Wifi, оперативную память Kingston Fury Beast 32gb 6000mhz, накопитель 2TB Crucial P5 Plus, блок питания Seasonic PX750w +80 Platinum, корпус NZXT H6 Flow RGB, систему охлаждения NZXT Kraken X73 RGB, вентилятор NZXT F120 Duo Fans.

Clair Obscur Expedition 33 запускалась с пресетом Epic, DLAA, Native. В 1080р средняя частота кадров составляла с 3070 - 47 к/с, с 5060 Ti - 55 к/с, в 1440р - 33 и 37 к/с соответственно.

S.T.A.L.K.E.R. шёл на настройках графики Epic, с DLAA, Native. В среднем FPS здесь в FHD равнялся 50 к/с (3070) и 60 к/с (5060 Ti), в QHD - 37 и 43 к/с соответственно.

CS 2 тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в ней в 1080р находилась в районе 222 к/с (3070) и 226 к/с (5060 Ti), в 1440р - 161 и 156 к/с соответственно.

В игре Call of Duty Modern Warfare 3 с пресетом Extreme, No Upscaling удалось получить в 1080р - 105 к/с (3070) и 120 к/с (5060 Ti) в среднем, в 1440р - 74 и 81 к/с в среднем.

The Witcher 3 запускался с DX12, пресетом Ultra, FG Off, No RT, No Upscaling. В 1080р средняя частота кадров составляла здесь 98 к/с (3070) и 111 к/с (5060 Ti), в 1440р - 67 и 71 к/с соответственно.