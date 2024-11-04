Кто быстрее: RTX 4060 или 3060 Ti?Их протестировали в FHD и 2К
God of War Ragnarök запускалась с ультра-графикой. В среднем в этой игре производительность составляла в 1080p — 76 и 85 к/с (4060 и 3060 Ti соответственно), в 1440p — 57 и 65 к/с соответственно.
Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS здесь равнялся в Full HD — 65 к/с (4060) и 70 к/с (3060 Ti), в 2К — 42 и 47 к/с соответственно.
Black Myth Wukong шла с DLSS и графикой Cinematic. Средняя частота кадров в ней составляла в 1080p — 39 к/с и 40 к/с (с 4060 и 3060 Ti), в 1440p — 34 и 35 к/с соответственно.
В игре The Last of Us с ультра-пресетом средняя производительность находилась в 1080p на уровне 48 к/с (4060) и 52 к/с (3060 Ti), в 1440p равнялась 31 и 34 к/с соответственно.
Starfield тестировалась с пресетом Custom (Ultra). Средний FPS в этой игре в Full HD равнялся 51 к/с (4060) и 54 к/с (3060 Ti), в 2К — 40 и 43 к/с соответственно.
В игре Call of Duty: Modern Warfare II с графикой Extreme в среднем удалось получить в 1080p — 91 и 94 к/с (с 4060 и 3060 Ti соответственно), в 1440p — 62 и 67 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шёл на настройках графики Custom. Средняя частота кадров здесь в 1080p составляла 78 к/с (4060) и 85 к/с (3060 Ti), в 1440p — 48 и 57 к/с соответственно.
Наконец, Red Dead Redemption 2 шла с ультра-графикой. В среднем в ней производительность в Full HD равнялась 62 к/с (4060) и 73 к/с (3060 Ti), в 2К — 52 и 57 к/с соответственно.
Вывод
По среднему FPS видеокарта RTX 4060 была медленнее RTX 3060 Ti в 1080p — на 8% (64 к/с и 69 к/с), в 1440p — на 11% (46 к/с и 51 к/с).
Напомним, что долгое время в видеокартах соблюдался принцип, когда бюджетная модель нового поколения становилась вровень с предыдущей моделью среднего уровня.
Например, GTX 970 шла вровень со старым флагманом GTX 780 Ti (серия GTX 800 не выпускалась на настольных ПК). А современный ноутбучный процессор Apple M4 Pro, например, сравнялся с предыдущим M3 Max.
Но в видеокартах AMD и NVIDIA этот прогресс замедлился, поэтому, если не учитывать генерацию кадров и ориентироваться на общую производительность, RTX 4060 отстаёт не только от современной 4060 Ti (что логично), но и от 3060 Ti, вышедшей ещё в 2020 году.
Характеристики сборок:
- матплата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.