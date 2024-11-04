Кто быстрее: RTX 4060 или 3060 Ti?

God of War Ragnarök запускалась с ультра-графикой. В среднем в этой игре производительность составляла в 1080p — 76 и 85 к/с (4060 и 3060 Ti соответственно), в 1440p — 57 и 65 к/с соответственно.

Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS здесь равнялся в Full HD — 65 к/с (4060) и 70 к/с (3060 Ti), в 2К — 42 и 47 к/с соответственно.

Black Myth Wukong шла с DLSS и графикой Cinematic. Средняя частота кадров в ней составляла в 1080p — 39 к/с и 40 к/с (с 4060 и 3060 Ti), в 1440p — 34 и 35 к/с соответственно.

В игре The Last of Us с ультра-пресетом средняя производительность находилась в 1080p на уровне 48 к/с (4060) и 52 к/с (3060 Ti), в 1440p равнялась 31 и 34 к/с соответственно.