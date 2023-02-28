Кто достойнее ведёт себя в старости: RX 570 против GTX 970 в современных играх

Assassin's Creed Valhalla шла со средним пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 53 к/с с RX 570 и 51 к/с с GTX 970.

Watch Dogs Legion запускалась в Full HD с пресетом Medium. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 60 к/с и 53 к/с (RX 570 и GTX 970 соответственно).

В Far Cry 6 в 1080p на высоких настройках графики в среднем удалось получить 54 к/с (с RX 570) и 47 к/с (GTX 970).

Игра Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом в разрешении 1080p. Средняя производительность в ней составляла 57 к/с (RX 570) и 53 к/с (GTX 970).

Вывод

Победителем по средней производительности во всех протестированных играх был RX 570. Разница между ним и GTX 970 составляла 12% (57 к/с и 51 к/с).

Характеристики игровых сборок: