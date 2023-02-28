Кто достойнее ведёт себя в старости: RX 570 против GTX 970 в современных играх

Кто достойнее ведёт себя в старости: RX 570 против GTX 970 в современных играхЗапустили сборки в семи проектах
В выпуске на YouTube-канале GameGangsta проверили производительность видеокарт GTX 970 и RX 570 в 1080p в современных проектах.
Фото: GameGangsta
В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом в 1080p средняя частота кадров у RX 570 (4 ГБ) составляла 77 к/с, у GTX 970 (4 ГБ) - 81 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла в Full HD на настройках графики Medium. В среднем в ней производительность находилась на уровне 61 к/с (RX 570) и 43 к/с (GTX 970).
DIRT 5 запускалась с высоким пресетом в 1080p. Средний FPS в этой игре находился в районе 39 к/с (с RX 570) и 28 к/с (с GTX 970).
GameGangsta
Assassin's Creed Valhalla шла со средним пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 53 к/с с RX 570 и 51 к/с с GTX 970.
Watch Dogs Legion запускалась в Full HD с пресетом Medium. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 60 к/с и 53 к/с (RX 570 и GTX 970 соответственно).
В Far Cry 6 в 1080p на высоких настройках графики в среднем удалось получить 54 к/с (с RX 570) и 47 к/с (GTX 970).
Игра Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом в разрешении 1080p. Средняя производительность в ней составляла 57 к/с (RX 570) и 53 к/с (GTX 970).
Вывод
Победителем по средней производительности во всех протестированных играх был RX 570. Разница между ним и GTX 970 составляла 12% (57 к/с и 51 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i3-12100F 3.3-4.3 GHz 12MB;
- материнская плата MSI PRO H-610M-B DDR4 mATX;
- операционная система Crucial Ballistix 16GB (2x8) 3200Mhz;
- видеокарта ASUS RX 570 ROG STRIX 4GB GDDR5 OC 256Bit DX12/Asus GTX 970 ROG STRIX GDDR5 4GB 256Bit DX12;
- SSD MSI Spatium m390 500GB Nvme;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус MSI Mag Forge m100A RGB;
- блок питания MSI MAG A550BN 550W 80 bronze;
- операционная система Windows 11.