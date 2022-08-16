Кто кого? Разогнанная RTX 3080 12 ГБ против стандартной RTX 3080 Ti 12 ГБ в играх

Кто кого? Разогнанная RTX 3080 12 ГБ против стандартной RTX 3080 Ti 12 ГБ в играхВозможно, вы уже знаете победителя
Эксперты TheSpyHood в выпуске на YouTube протестировали производительность двух видеокарт в современных игровых проектах. Среди моделей видеокарты были RTX 3080 12 ГБ с разгоном и RTX 3080 Ti 12 ГБ без разгона. Тестировались игры с ультра-пресетом в 1440p и 4К.
Dying Light 2 шла в 1440p с 3080 со средней производительностью в районе 93 к/с, с 3080 Ti - 98 к/с. В 4К эти значения составляли 64 и 69 к/с соответственно.
Игра Days Gone запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 159 к/с (RTX 3080) и 168 к/с (RTX 3080 Ti). В разрешении 4К показатели производительность равнялись 92 к/с и 98 к/с соответственно.
В Battlefield 2042 средний FPS в 1440p составлял с разогнанной RTX 3080 - 129 к/с, с RTX 3080 Ti - 140 к/с. В 4К показатели равнялись 87 к/с и 94 к/с соответственно.
В God of War в разрешении 1440p удалось получить 99 к/с и 107 к/с (RTX 3080 и RTX 3080 Ti соответственно), в 4К - 72 к/с и 79 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1440p со средним FPS в районе 147 к/с (3080) и 156 к/с (3080 Ti). В разрешении 4К средняя производительность снижалась до 90 и 98 к/с.
В Call of Duty Vanguard удалось в 1440p получить 189 к/с с 3080 и 201 к/с с 3080 Ti. В 4К же эти значения составляли 119 к/с и 126 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средним FPS в пределах 115 к/с (RTX 3080) и 122 к/с (RTX 3080 Ti). В 4К производительность равнялась 80 и 87 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn в 1440p идёт со средней частотой кадров 131 к/с (с 3080) и 140 к/с (с 3080 Ti). В разрешении 4К эти показатели находились в районе 82 к/с и 89 к/с.
В Village Resident Evil в 1440p средний FPS составил 183 к/с и 198 к/с (RTX 3080 и 3080 Ti соответственно), в 4К - 126 к/с и 136 к/с.
Что касается энергопотребления, то оно выше на почти 11 % оказалось у видеокарты RTX 3080 Ti 12 ГБ: 653 Вт против 589 Вт.
Вывод
Во всех девяти современных играх средний FPS стабильно выше был у RTX 3080 Ti. Разница между этим графическим ускорителем и разогнанной карточкой RTX 3080 равнялась в 1440p 7,25 % (138 к/с и 148 к/с), в 4К - около 8 % (90 к/с и 97 к/с).
Конфигурации ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта ASUS ROG Strix RTX 3080 12GB/NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR4 4000MHz.