Кто кого? Разогнанная RTX 3080 12 ГБ против стандартной RTX 3080 Ti 12 ГБ в играх

Эксперты TheSpyHood в выпуске на YouTube протестировали производительность двух видеокарт в современных игровых проектах. Среди моделей видеокарты были RTX 3080 12 ГБ с разгоном и RTX 3080 Ti 12 ГБ без разгона. Тестировались игры с ультра-пресетом в 1440p и 4К.

Dying Light 2 шла в 1440p с 3080 со средней производительностью в районе 93 к/с, с 3080 Ti - 98 к/с. В 4К эти значения составляли 64 и 69 к/с соответственно.

Игра Days Gone запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 159 к/с (RTX 3080) и 168 к/с (RTX 3080 Ti). В разрешении 4К показатели производительность равнялись 92 к/с и 98 к/с соответственно.

В Battlefield 2042 средний FPS в 1440p составлял с разогнанной RTX 3080 - 129 к/с, с RTX 3080 Ti - 140 к/с. В 4К показатели равнялись 87 к/с и 94 к/с соответственно.

В God of War в разрешении 1440p удалось получить 99 к/с и 107 к/с (RTX 3080 и RTX 3080 Ti соответственно), в 4К - 72 к/с и 79 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась в 1440p со средним FPS в районе 147 к/с (3080) и 156 к/с (3080 Ti). В разрешении 4К средняя производительность снижалась до 90 и 98 к/с.