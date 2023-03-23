Кто медленнее состарился: сравнение RX 5700 XT и RTX 2070 Super

В игре Hogwarts Legacy с DX12, ультра-пресетом и TAA High в 1080p удалось в среднем получить 63 к/с (с RX 5700XT) и 66 к/с (с RTX 2070S). В разрешении 1440p без DLSS/FSR2 Quality средняя частота кадров равнялась 44 к/с и 45 к/с, в 1440p с этими настройками - 63 и 67 к/с.

Call of Duty: Warzone 2.0 запускалась с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В 1080p средняя производительность составляла в игре 154 к/с (RX 5700XT) и 133 к/с (RTX 2070S), в 1440p - 105 к/с и 93 к/с соответственно, в 1440p с DLSS Quality/FSR Ultra Quality - 139 к/с и 124 к/с.

Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12, очень высоким пресетом, 100% Scale. Средняя частота кадров в этой игре составляла в 1080p - 104 к/с и 103 к/с (с RX 5700XT и RTX 2070S соответственно), в 1440p - 79 и 80 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 96 и 99 к/с.

В Cyberpunk 2077 средний FPS с DX12, пресетом High, текстурами High в 1080p находился на уровне 74 к/с и 84 к/с (с RX 5700XT и RTX 2070S), в 1440p - в районе 47 и 55 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 68 и 81 к/с.

God of War запускалась с DX11, ультра-пресетом. В разрешении 1080p в этой игре в среднем удалось получить 66 к/с (RX 5700XT) и 72 к/с (RTX 2070S), в 1440p - 53 и 59 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 60 и 70 к/с.