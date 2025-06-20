Кто состарился благороднее: GTX 1060 6 ГБ сравнили с RX 480 8 ГБ

Для проведения тестов, помимо видеокарты, был взят процессор Ryzen 3 3100 (а для Dota 2, PUBG - Ryzen 5 7600Х).

CS 2 запускалась с высоким пресетом в 1080р. На 1060 игра в целом ощущалась стабильнее, но преимущество у неё в среднем было небольшое: около 8 к/с.

В Dota 2 с максимальными настройками в FHD с RX 480 средняя частота кадров составляла около 80 к/с, а с GTX 1060 - около 60 к/с. С 7600Х положение кардинально поменялось: разница между 480 и 1060 составила 6% по минимальному кадру в пользу 1060. Кроме того, 1060 вновь стала работать стабильнее.

PUBG шла сразу с 7600Х на средних настройках графики. Обе видеокарты выдавали одинаковый FPS.

Atomic Heart запускалась со средним пресетом. 1060 здесь примерно на 10% вырывалась вперёд.

Dead Space тестировалась с низким пресетом, FSR 2 Mode Balanced. В этой игре разница была уже в пользу 480. В самых сложных местах она составляла до 30%.