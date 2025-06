Кто состарился благороднее: GTX 1060 6 ГБ сравнили с RX 480 8 ГБ

Baldur's Gate 3 шла с низкой графикой, честным Full HD. Во время движения 1060 превосходит 480 иногда на 30%.

Игра The Callisto Protocol запускалась со средним пресетом. Здесь вновь лидирует RX 480: она опередила 1060 почти на 30% (90 к/с против 71 к/с).

Need for Speed Heat тестировалась с низким пресетом. Преимущество в ней было у GTX 1060 - примерно на 7%.

В Cybepunk 2077 с низким пресетом и FSR "качество" тоже лучше была 1060. Но всего на 5%: 66 к/с против 62 к/с в среднем.

Resident Evil 4 шла на низких настройках графики, с честным Full HD. Здесь преимущество в FPS 480 иногда доходит до 20%, но стабильнее всё же 1060.

The Last of Us 2 запускалась с низким пресетом, FSR на "производительности". В этой игре интереснее примерно на 13% по минимальному кадру показывает себя 1060, а в реальной производительности эта разница иногда доходит до 15%.

Test Drive Unlimited Solar Crown шла с низкой графикой, FSR "баланс". Здесь вновь RX 480 оказалась лучше, чем 1060, вплоть до 50%. При запуске с 7600Х видеокарта 480 превосходила 1060 уже на 10-20%.

В Alan Wake 2 лидировала 1060. Причём с 7600Х частота кадров с ней временами приближалась к 60 FPS.