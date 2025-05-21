Кто состарился лучше: GTX 1080 Ti 11 ГБ или RTX 3060 Ti 8 ГБ

Кто состарился лучше: GTX 1080 Ti 11 ГБ или RTX 3060 Ti 8 ГББыстрее оказалась 3060 Ti
Oblivion Remastered тестировалась с пресетом High, TAA Native, Lumen Low. Средняя частота кадров здесь составляла 48 к/с (1080 Ti) и 67 к/с (3060 Ti).
Clair Obscura: Expedition 33 шла на настройках графики High с TSR & Scaling Epic. Средний FPS здесь находился на уровне 45 к/с (1080 Ti) и 57 к/с (3060 Ti).
Stalker 2 запускался с пресетом Medium, TAA Native, FSR 3 Disabled. В среднем производительность в этой игре равнялась 45 к/с (1080 Ti) и 62 к/с (3060 Ti).
В игре COD: Black Ops 6 удалось с ультра-пресетом получить в среднем 57 к/с (1080 Ti) и 76 к/с (3060 Ti).
PUBG Battlegrounds шла на настройках графики Ultra с 100% Scale, DX11 Enhanced. Средняя частота кадров здесь была на уровне 163 к/с (1080 Ti) и 176 к/с (3060 Ti).
Игра Counter-Strike 2 запускалась с высоким пресетом, FSR Disabled, 4x MSSA. Средний FPS в ней составлял 276 к/с (1080 Ti) и 304 к/с (3060 Ti).
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже или таблицу на изображении выше.
Вывод
Во всех играх в целом 3060 Ti оказалась быстрее 1080 Ti на 22% (99 к/с и 81 к/с соответственно) по среднему FPS.
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 9 7900X (Single CCD);
- материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
- система охлаждения MSI Coreliquid S360;
- NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2);
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 Pro 24H2;
- видеокарта ASUS GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X STRIX OC/GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 GAMING OC;
- драйверы Nvidia 576.40.