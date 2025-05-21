Кто состарился лучше: GTX 1080 Ti 11 ГБ или RTX 3060 Ti 8 ГБ

Oblivion Remastered тестировалась с пресетом High, TAA Native, Lumen Low. Средняя частота кадров здесь составляла 48 к/с (1080 Ti) и 67 к/с (3060 Ti).

Clair Obscura: Expedition 33 шла на настройках графики High с TSR & Scaling Epic. Средний FPS здесь находился на уровне 45 к/с (1080 Ti) и 57 к/с (3060 Ti).

Stalker 2 запускался с пресетом Medium, TAA Native, FSR 3 Disabled. В среднем производительность в этой игре равнялась 45 к/с (1080 Ti) и 62 к/с (3060 Ti).

В игре COD: Black Ops 6 удалось с ультра-пресетом получить в среднем 57 к/с (1080 Ti) и 76 к/с (3060 Ti).

PUBG Battlegrounds шла на настройках графики Ultra с 100% Scale, DX11 Enhanced. Средняя частота кадров здесь была на уровне 163 к/с (1080 Ti) и 176 к/с (3060 Ti).

Игра Counter-Strike 2 запускалась с высоким пресетом, FSR Disabled, 4x MSSA. Средний FPS в ней составлял 276 к/с (1080 Ti) и 304 к/с (3060 Ti).