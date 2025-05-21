Компьютеры
Опубликовано 21 мая 2025, 01:30
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Кто состарился лучше: GTX 1080 Ti 11 ГБ или RTX 3060 Ti 8 ГБ

Быстрее оказалась 3060 Ti
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech продемонстрировали, как в Full HD ведут себя видеокарты GTX 1080 Ti и RTX 3060 Ti.
Кто состарился лучше: GTX 1080 Ti 11 ГБ или RTX 3060 Ti 8 ГБ
© NJ Tech

Oblivion Remastered тестировалась с пресетом High, TAA Native, Lumen Low. Средняя частота кадров здесь составляла 48 к/с (1080 Ti) и 67 к/с (3060 Ti).

Clair Obscura: Expedition 33 шла на настройках графики High с TSR & Scaling Epic. Средний FPS здесь находился на уровне 45 к/с (1080 Ti) и 57 к/с (3060 Ti).

Stalker 2 запускался с пресетом Medium, TAA Native, FSR 3 Disabled. В среднем производительность в этой игре равнялась 45 к/с (1080 Ti) и 62 к/с (3060 Ti).

В игре COD: Black Ops 6 удалось с ультра-пресетом получить в среднем 57 к/с (1080 Ti) и 76 к/с (3060 Ti).

PUBG Battlegrounds шла на настройках графики Ultra с 100% Scale, DX11 Enhanced. Средняя частота кадров здесь была на уровне 163 к/с (1080 Ti) и 176 к/с (3060 Ti).

Игра Counter-Strike 2 запускалась с высоким пресетом, FSR Disabled, 4x MSSA. Средний FPS в ней составлял 276 к/с (1080 Ti) и 304 к/с (3060 Ti).

© NJ Tech

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже или таблицу на изображении выше.

Вывод

Во всех играх в целом 3060 Ti оказалась быстрее 1080 Ti на 22% (99 к/с и 81 к/с соответственно) по среднему FPS.

Тестовый стенд:

  • процессор Ryzen 9 7900X (Single CCD);
  • материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
  • система охлаждения MSI Coreliquid S360;
  • NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2);
  • блок питания Corsair RM1000X;
  • операционная система Windows 11 Pro 24H2;
  • видеокарта ASUS GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X STRIX OC/GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 GAMING OC;
  • драйверы Nvidia 576.40.