Легендарную 3060 Ti сравнили с новой перспективной Arc B570 в играх

Black Myth Wukong запускалась с низким пресетом. В Full HD средняя производительность здесь составила 63 к/с (В570) и 94 к/с (3060 Ti), в 1440p — 48 и 64 к/с соответственно.

Alan Wake 2 шла тоже с низкой графикой. В разрешении 1080p в ней средняя частота кадров находилась на уровне 44 к/с (В570) и 60 к/с (3060 Ti), в 1440p — 30 и 42 к/с соответственно.

В игре AC Mirage с графикой Custom средняя производительность в 1080p равнялась 87 к/с (В570) и 106 к/с (3060 Ti), в 1440p — 62 и 82 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составляла в FHD — 82 к/с (В570) и 88 к/с (3060 Ti), в QHD — 53 к/с в обоих случаях.

Ghost Of Tsushima шла на настройках графики Very High. Удалось здесь в среднем в 1080p получить 59 к/с (В570) и 72 к/с (3060 Ti), в 1440p — 46 к/с и 53 к/с соответственно.

Игра Forza Horizon 5 запускалась с ультра-графикой. В среднем здесь производительность в 1080p составляла 110 к/с (В570) и 143 к/с (3060 Ti), в 1440p — 90 и 115 к/с соответственно.

В игре Counter Strike 2 с пресетом Very High удалось в среднем достичь в 1080p — 135 к/с (В570) и 246 к/с (3060 Ti), в 1440р — 103 и 157 к/с соответственно.