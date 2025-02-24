Легендарную 3060 Ti сравнили с новой перспективной Arc B570 в играх

Легендарную 3060 Ti сравнили с новой перспективной Arc B570 в играхИ видеокарта от Intel оказалась хуже на 30%
Black Myth Wukong запускалась с низким пресетом. В Full HD средняя производительность здесь составила 63 к/с (В570) и 94 к/с (3060 Ti), в 1440p — 48 и 64 к/с соответственно.
Alan Wake 2 шла тоже с низкой графикой. В разрешении 1080p в ней средняя частота кадров находилась на уровне 44 к/с (В570) и 60 к/с (3060 Ti), в 1440p — 30 и 42 к/с соответственно.
В игре AC Mirage с графикой Custom средняя производительность в 1080p равнялась 87 к/с (В570) и 106 к/с (3060 Ti), в 1440p — 62 и 82 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составляла в FHD — 82 к/с (В570) и 88 к/с (3060 Ti), в QHD — 53 к/с в обоих случаях.
Ghost Of Tsushima шла на настройках графики Very High. Удалось здесь в среднем в 1080p получить 59 к/с (В570) и 72 к/с (3060 Ti), в 1440p — 46 к/с и 53 к/с соответственно.
Игра Forza Horizon 5 запускалась с ультра-графикой. В среднем здесь производительность в 1080p составляла 110 к/с (В570) и 143 к/с (3060 Ti), в 1440p — 90 и 115 к/с соответственно.
В игре Counter Strike 2 с пресетом Very High удалось в среднем достичь в 1080p — 135 к/с (В570) и 246 к/с (3060 Ti), в 1440р — 103 и 157 к/с соответственно.
Все замеры вы можете посмотреть в видео ниже.
Вывод
Без учёта результатов с RT разница между B570 и 3060 Ti в 1080p составила 31% (70 к/с и 96 к/с соответственно), в 1440p — 27% (56 к/с и 71 к/с соответственно).
Характеристики компьютера:
- матплата GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5;
- процессор Intel Core i5 12400f;
- оперативная память G. SKILL Trident Z5 2×16GB DDR5 6000mhz;
- видеокарта Asrock Challenger Intel Arc B570 10GB GDDR6/Manli RTX 3060 Ti 8GB GDDR6;
- накопитель Samsung 500GB;
- корпус Build Case Thermaltake n26;
- операционная система Windows 10 — Version 22H2;
- накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2;
- блок питания XPG Pylon 650w 80 Plus Bronze.