Легендарную GTX 1060 проверили в 5 самых популярных компьютерных играх 2022 года

Игра PUBG шла на высоких настройках графики в Full HD. Средний FPS в ней равнялся 93 к/с.

В Apex Legends также в 1080p, но с пресетом Competitive средняя частота кадров составила 101 к/с.

Наконец, ARK Survival Evolved запустилась в 1080p с высоким пресетом. В ней можно в среднем получить 45,5 к/с.

Ещё ведущий запустил конфигурацию с GTX 1060 в Lost ARK на очень высоких настройках в 1080p. Средний FPS в ней составил 147 к/с.

Вывод

По словам эксперта, результаты тестирования наглядно показывают, почему видеокарта GTX 1060 считается лучшим графическим процессором в Steam. Эта модель позволяет комфортно играть в абсолютно все популярные игры. Особенно это касается киберспортивных проектов. Средний FPS во всех играх у GTX 1060 составил 171 к/с.

Конфигурация ПК: