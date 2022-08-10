Легендарную GTX 1060 проверили в 5 самых популярных компьютерных играх 2022 года

Легендарную GTX 1060 проверили в 5 самых популярных компьютерных играх 2022 годаТестировалась видеокарта в разных разрешениях и с разными параметрами
Ведущий zWORMz Gaming на YouTube запустил сборку с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 и процессором AMD Ryzen 9 5900X в пяти популярных компьютерных играх. Среди них - CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legends, ARK Survival Evolved.
Специалист протестировал сборку в CS:GO в 1080p c пресетом Competitive, 4X MSAA. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 461 к/с. Временами производительность при этом может опускаться до 240-250 к/с.
В Dota 2 удалось с ультра-настройками в 1080p достичь в среднем 179,5 к/с. Всё идёт при этом очень плавно.
Игра PUBG шла на высоких настройках графики в Full HD. Средний FPS в ней равнялся 93 к/с.
В Apex Legends также в 1080p, но с пресетом Competitive средняя частота кадров составила 101 к/с.
Наконец, ARK Survival Evolved запустилась в 1080p с высоким пресетом. В ней можно в среднем получить 45,5 к/с.
Ещё ведущий запустил конфигурацию с GTX 1060 в Lost ARK на очень высоких настройках в 1080p. Средний FPS в ней составил 147 к/с.
Вывод
По словам эксперта, результаты тестирования наглядно показывают, почему видеокарта GTX 1060 считается лучшим графическим процессором в Steam. Эта модель позволяет комфортно играть в абсолютно все популярные игры. Особенно это касается киберспортивных проектов. Средний FPS во всех играх у GTX 1060 составил 171 к/с.
Конфигурация ПК:
- процессор AMD Ryzen 9 5900X;
- оперативная память 32GB DDR4 3200MHz (4x8GB CL14);
- видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 6GB - MSI Gaming X;
- операционная система Windows 11 Pro;
- SSD WD Blue SN550 1TB, WD Blue 1TB 3D NAND SATA, Kingston A400 480GB;
- HDD WD Red 2TB 7200rpm, Seagate Exos 12TB;
- материнская плата MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI;
- блок питания Corsair RM750i 80+ gold;
- корпус Phanteks ECLIPSE P500A.