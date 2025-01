Легендарную RX 5700 XT сравнили с расхваленной новинкой Intel ARC B580 в играх

Hellblade 2 запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в ней составляла 51 к/с (RX 5700 XT) и 50 к/с (ARC B580).

The Last of Us тестировалась на ультра-настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 59 к/с (5700 ХТ) и 62 к/с (В580).

Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. Средняя частота кадров здесь равнялась 64 к/с (AMD) и 87 к/с (Intel).