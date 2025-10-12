Легендарную RX 5700 XT сравнили с RX 9060 XT 16 ГБ в играх

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X, матплату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, кулер MSI Coreliquid S360, NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, видеокарту ASUS RX 5700 XT 8GB GDDR6 TUF GAMING OC/SAPPHIRE PURE RX 9060 XT 16GB GDDR6, драйверы AMD 25.9.2.

Silent Hill f запускалась с пресетом Balanced, Lumen High, Reflection SSR. В среднем здесь удалось получить 50 к/с (5700 ХТ) и 82 к/с (9060 ХТ).

В игре Dying Light: The Beast с настройками графики High, TAAU Native средняя производительность находилась в районе 47 к/с (5700 ХТ) и 75 к/с (9060 ХТ).

Hell is Us тестировалась с графикой High, No Upscale. Средний FPS в этой игре составлял 55 к/с (5700 ХТ) и 83 к/с (9060 ХТ).

Alan Wake 2 шла с пресетом Medium, FSR Native. Средняя частота кадров здесь равнялась 42 к/с (5700 ХТ) и 84 к/с (9060 ХТ).

В Cyberpunk 2077 с пресетом High, No Upscale средняя производительность была на уровне 81 к/с (5700 ХТ) и 133 к/с (9060 ХТ).