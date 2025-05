Легендарную RX 5700 XT сравнили в играх с RTX 5060 Ti 16 ГБ

The Last Of Us Part I шла с графикой Medium. Средняя частота кадров здесь была в районе 77 к/с (5700 ХТ) и 113 к/с (5060 Ti).

Игра Ghost Of Tsushima запускалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней составлял 74 к/с (5700 ХТ) и 88 к/с (5060 Ti).

В Starfield на настройках графики Custom удалось в среднем получить 86 к/с (5700 ХТ) и 124 к/с (5060 Ti).

Horizon Forbidden West тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 59 к/с (5700 ХТ) и 85 к/с (5060 Ti).

Вывод

Видеокарта RX 5700 XT была медленнее, чем RTX 5060 Ti, на 55% (75 к/с и 116 к/с соответственно).

Тестовый стенд: