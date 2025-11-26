Легендарную RX 580 протестировали в играх в конце 2025 г.

Тестовый стенд включал матплату Asrock x670E PG Lightning, процессор AMD Ryzen 5 7500F @ 5.0GHz, оперативную память Corsair (2x16GB) 6200MHz DDR5, видеокарту Sapphire Nitro RX 580 8GB GDDR5, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, накопитель XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4, блок питания Deepcool PQ 850w.

Среди игр запускались в 1080р такие, как Where Winds Meet, Black Myth Wukong, ARC Raiders, Assassin’s Creed Shadows, Battlefield 6, Stalker 2, Metal Gear Solid Snake Eater, Alan Wake 2, Counter Strike 2, Cyberpunk 2077, Dying Light: The Beast, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Tsushima, GTA V Enhanced Edition, Hogwarts Legacy, Kingdom Come Deliverance 2, Mafia: The Old Country, Marvel Rivals, The Outer Worlds 2, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 4, Silent Hill 2, Silent Hill f, Starfield, The Last of Us, The Last of Us Part II.

Assassin’s Creed Shadows тестировалась с пресетом Low, FSR Quality. Средний FPS здесь находился на уровне 59 к/с.

Игра Battlefield 6 шла на настройках графики Low с текстурами High, FSR 3 Quality. В среднем частота кадров в ней составляла 64 к/с.

Stalker 2 запускалась с низким пресетом, FSR 3 Quality. Средняя производительность в этой игре равнялась 31 к/с.

В игре Counter Strike 2 на низких настройках графики c FSR Quality удалось в среднем получить 230 к/с.

GTA V Enhanced Edition запускалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 66 к/с.

Hogwarts Legacy тестировалась с графикой High, FSR 2 Quality. Средняя производительность здесь равнялась 49 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с графикой High, текстурами Ultra. Средний FPS в этой игре был на уровне 53 к/с.