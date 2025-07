Легендарные видеокарты 2016 модельного года — GTX 1080 и 1070 — протестировали в современных играх

CS2 запускалась на средне-низких настройках графики. В среднем 1070 выдавала здесь 147 к/с, а 1080 - 179 к/с.

Hogwarts Legacy шла с низким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 60 к/с (1070) и 73 к/с (1080).

Call of Duty WarZone тоже запускалась с низкими настройками графики. Средний FPS в ней с 1070 составлял около 100 к/с, с 1080 - примерно 120 к/с.

Horizon Forbidden West тестировалась с низкой графикой. Удалось в среднем получить в ней с такими параметрами меньше 60 к/с в обоих случаях. Разница между видеокартами составила около 20%.

Kingdom Come: Deliverance II запускалась на средних настройках. Частота кадров в среднем с 1080 на 24% больше, чем с 1070.

В The Last of Us Part II с низким пресетом средняя производительность находилась в районе 50 к/с с 1070 и составляла более 60 к/с с 1080.