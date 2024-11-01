Легендарный Crysis теперь тянет встроенная графика на ультра-настройках

Опубликовано 01 ноября 2024, 06:451 мин.
Легендарный Crysis теперь тянет встроенная графика на ультра-настройкахС ней удалось получить больше 50 к/с в среднем
Встроенная графика 890M справилась со знаменитой игрой Crysis на ультра-настройках в 1080p. На YouTube-канале RandomGaminginHD выяснили, какой производительности можно ожидать от 890М и Ryzen AI 9 HX 370 в игре Crysis сегодня.
Тестовый стенд включал процессор Ryzen AI 9 HX 370, 890М Graphics (8 ГБ), 32 ГБ оперативной памяти.
Сначала эксперт запустил игру с настройками графики Very High, AA Off, Island Map. В среднем удалось в этом случае получить около 90 к/с, максимально - почти 115 к/с, минимально - 65,5 к/с. В очень редких событиях (0,1% low) частота кадров снижалась до 5 к/с.
В Ascension Map с теми же параметрами средний FPS снизился до 52 к/с. Максимальная частота кадров составляла уже только около 68 к/с, минимальная - 27 к/с. Показатель 0,1% low находился на уровне около 4 к/с.
Источник: RandomGaminginHD
Автор:Валерия Филимонова
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