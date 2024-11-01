Легендарный Crysis теперь тянет встроенная графика на ультра-настройках

С ней удалось получить больше 50 к/с в среднем

Встроенная графика 890M справилась со знаменитой игрой Crysis на ультра-настройках в 1080p. На YouTube-канале RandomGaminginHD выяснили, какой производительности можно ожидать от 890М и Ryzen AI 9 HX 370 в игре Crysis сегодня.