Linux «тянет» игры лучше, чем Windows, на одном и том же оборудовании

Среди игр, участвующих в эксперименте, были: The Witcher 3, Counter Strike 2, Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077, Robocop: Rogue City, Banishers: Ghosts of New Eden, Hellblade 2, Black Myth: Wukong, Homeworld 3, Resident Evil 4, S.T.A.L.K.E.R. 2, God of War: Ragnarok, Silent Hill 2, Warhammer 40K: Space Marine 2, The Riftbreaker, Palworld, The Thaumaturge.

Например, The Witcher 3 шла с графикой Ultra+, DX12. В 1080p и 1440p на Nobara 41 частота кадров в среднем была немного меньше, чем на Windows 11. В 4К же разницы практически не было.

В Counter Strike 2 с DX12, настройками графики Low, CMAA удалось получить в среднем на Windows 11 тоже больше FPS. А вот в Cyberpunk 2077 с пресетом High, DX12, без RT операционная система Linux оказались уже быстрее, чем Windows. В Full HD разница составляла около 5 к/с, в 2К — 3 к/с, в 4К — 1 к/с.