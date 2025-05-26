Лучшая бюджетная видеокарта для 2K: RTX 2060 Super против RX 6600

Лучшая бюджетная видеокарта для 2K: RTX 2060 Super против RX 6600В среднем быстрее оказалась 2060S
Marvel's Spider-Man 2 шла с графикой Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 31 к/с (2060S) и 26 к/с (6600).
Indiana Jones and the Great Circle запускалась с высоким пресетом. Средний FPS находился в районе 32 к/с (2060S) и 14 к/с (6600).
Horizon Forbidden West тестировалась на настройках графики Very High. Средняя частота кадров в ней равнялась 39 к/с (2060S) и 31 к/с (6600).
В игре Senua's Saga Hellblade II с пресетом High средняя производительность была в районе 28 к/с (2060S) и 26 к/с (6600).
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с графикой Ultra. Средний FPS составлял в игре 45 к/с (2060S) и 61 к/с (6600). С теми же настройками графики в Call of Duty: Modern Warfare 3 средняя производительность равнялась 44 к/с (2060S) и 59 к/с (6600).
God of War Ragnarök шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 45 к/с (2060S) и 37 к/с (6600).
Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась на настройках графики High. Средний FPS находился здесь на уровне 34 к/с (2060S) и 38 к/с (6600).
Игра Black Myth Wukong запускалась с пресетом Cinematic. Средняя производительность в ней равнялась 25 к/с (2060S) и 23 к/с (6600).
В игре The Last of Us с пресетом Ultra удалось в среднем получить 30 к/с (2060S) и 24 к/с (6600).
Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Custom. Средняя частота кадров здесь была на уровне 43 к/с (2060S) и 40 к/с (6600).
Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Ultra. Средний FPS составлял здесь 45 к/с (2060S) и 46 к/с (6600).
Вывод
Разница между 2060S и 6600 составляла в среднем 6% (37 к/с и 35 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- материнские платы ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус Lian Li Lancool III RGB.