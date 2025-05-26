Лучшая бюджетная видеокарта для 2K: RTX 2060 Super против RX 6600

God of War Ragnarök шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 45 к/с (2060S) и 37 к/с (6600).

Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась на настройках графики High. Средний FPS находился здесь на уровне 34 к/с (2060S) и 38 к/с (6600).

Игра Black Myth Wukong запускалась с пресетом Cinematic. Средняя производительность в ней равнялась 25 к/с (2060S) и 23 к/с (6600).

В игре The Last of Us с пресетом Ultra удалось в среднем получить 30 к/с (2060S) и 24 к/с (6600).

Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Custom. Средняя частота кадров здесь была на уровне 43 к/с (2060S) и 40 к/с (6600).

Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Ultra. Средний FPS составлял здесь 45 к/с (2060S) и 46 к/с (6600).

Вывод

Разница между 2060S и 6600 составляла в среднем 6% (37 к/с и 35 к/с соответственно).

Тестовый стенд: