Лучшая дешёвая видеокарта в 2022 году: RX 6400 или GTX 1050 Ti?

Авторы канала Benchmark на YouTube запустили в восьми современных игровых проектах в разрешении 1080p сборки с видеокартами RX 6400 и GTX 1050 Ti. Среди игр были Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village.

В Far Cry 6 на средних настройках графики производительность в среднем равнялась 65 к/с с 6400 и 43 к/с с 1050 Ti.

Assassin's Creed Valhalla шла тоже со средним пресетом. Средний FPS в ней составил 58 к/с и 40 к/с (с RX 6400 и GTX 1050 Ti соответственно).

Watch Dogs Legion запускалась на средних настройках. Частота кадров в игре в среднем находилась в районе 62 к/с с RX 6400 и 40 к/с с GTX 1050 Ti.

В Horizon Zero Dawn с оригинальным пресетом в среднем удалось получить 59 к/с (RX 6400) и 41 к/с (GTX 1050 Ti).