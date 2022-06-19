Лучшая дешёвая видеокарта в 2022 году: RX 6400 или GTX 1050 Ti?Проверили графические ускорители в восьми играх
Авторы канала Benchmark на YouTube запустили в восьми современных игровых проектах в разрешении 1080p сборки с видеокартами RX 6400 и GTX 1050 Ti. Среди игр были Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village.
В Far Cry 6 на средних настройках графики производительность в среднем равнялась 65 к/с с 6400 и 43 к/с с 1050 Ti.
Assassin's Creed Valhalla шла тоже со средним пресетом. Средний FPS в ней составил 58 к/с и 40 к/с (с RX 6400 и GTX 1050 Ti соответственно).
Watch Dogs Legion запускалась на средних настройках. Частота кадров в игре в среднем находилась в районе 62 к/с с RX 6400 и 40 к/с с GTX 1050 Ti.
В Horizon Zero Dawn с оригинальным пресетом в среднем удалось получить 59 к/с (RX 6400) и 41 к/с (GTX 1050 Ti).
Shadow of the Tomb Raider с высоким пресетом шла со средней частотой кадров в пределах 59 к/с (с RX 6400) и 38 к/с (GTX 1050 Ti).
Hitman 3 запускалась на средних настройках графики. Средний FPS в игре равнялся 69 к/с (RX 6400) и 43 к/с (GTX 1050 Ti).
В Cyberpunk 2077 со средним пресетом FPS в среднем составил 45 к/с с RX 6400, а также 27 к/с с GTX 1050 Ti.
Resident Evil Village запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь составляла 81 к/с и 46 к/с (с 6400 и 1050 Ti).
Вывод
Средняя частота кадров во всех восьми играх стабильно выше оказывалась у RX 6400. При этом разница в средней производительности между 6400 и 1050 Ti составила около 35,5 процентов (62 и 40 к/с).
Конфигурации ПК:
- видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G GDDR5/Gigabyte Radeon RX 6400 EAGLE 4G GDDR6;
- процессор Intel Core i9-12900K;
- материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
- накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.