Лучшая видеокарта за 20-25 тысяч рублей: RTX 3050 против Intel A580 и AMD RX 6600

Call of Duty Modern Warfare III в 1080p шла с 72 к/с (Arc A580), 76 к/с (RX 6600) и 65 к/с (RTX 3050) в среднем, в 1440p - с 58, 59, 47 к/с соответственно.

Spider-Man запускалась в 1080p со средней частотой кадров 114 к/с (Intel), 109 к/с (AMD RX 6600) и 96 к/с (RTX 3050), в разрешении 1440p - с 84, 76 и 67 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась в разрешении Full HD со средним FPS 76 (Arc A580), 81 (RX 6600) и 65 (RTX 3050), в разрешении 1440p - с 53, 55 и 47 к/с соответственно.

Игра The Last of Us шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров на уровне 42 к/с (Arc A580), 59 к/с (RX 6600) и 48 к/с (RTX 3050), в 1440p - с 25, 36 и 29 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1080p со средней производительностью в районе 67 к/с (Arc A580), 83 к/с (RX 6600) и 75 к/с (RTX 3050), в разрешении 1440p удалось получить 44, 56 и 51 к/с соответственно.

Dying Light 2 тестировалась в Full HD со средним FPS в районе 59 к/с, 64 к/с и 67 к/с (Arc A580, RX 6600 и RTX 3050 соответственно), в 1440p - с 38, 42 и 41 к/с.