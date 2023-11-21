Лучшая видеокарта за 20-25 тысяч рублей: RTX 3050 против Intel A580 и AMD RX 6600

Лучшая видеокарта за 20-25 тысяч рублей: RTX 3050 против Intel A580 и AMD RX 6600Их сравнили в нескольких играх
На YouTube-канале TheSpyHood протестировали видеокарты RTX 3050, Intel A580, AMD RX 6600 в играх в 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.
Call of Duty Modern Warfare III в 1080p шла с 72 к/с (Arc A580), 76 к/с (RX 6600) и 65 к/с (RTX 3050) в среднем, в 1440p - с 58, 59, 47 к/с соответственно.
Spider-Man запускалась в 1080p со средней частотой кадров 114 к/с (Intel), 109 к/с (AMD RX 6600) и 96 к/с (RTX 3050), в разрешении 1440p - с 84, 76 и 67 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась в разрешении Full HD со средним FPS 76 (Arc A580), 81 (RX 6600) и 65 (RTX 3050), в разрешении 1440p - с 53, 55 и 47 к/с соответственно.
Игра The Last of Us шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров на уровне 42 к/с (Arc A580), 59 к/с (RX 6600) и 48 к/с (RTX 3050), в 1440p - с 25, 36 и 29 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1080p со средней производительностью в районе 67 к/с (Arc A580), 83 к/с (RX 6600) и 75 к/с (RTX 3050), в разрешении 1440p удалось получить 44, 56 и 51 к/с соответственно.
Dying Light 2 тестировалась в Full HD со средним FPS в районе 59 к/с, 64 к/с и 67 к/с (Arc A580, RX 6600 и RTX 3050 соответственно), в 1440p - с 38, 42 и 41 к/с.
Hitman III запускалась в 1080p со средней частотой кадров 101 к/с, 92 к/с и 87 к/с (A580, RX 6600 и RTX 3050), в 1440p - с 65, 62 и 53 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась в разрешении Full HD со средней производительностью на уровне 63 к/с (A580), 67 к/с (RX 6600) и 51 к/с (RTX 3050), в 1440p - с 41, 40 и 34 к/с соответственно.
Far Cry 6 шла в 1080p со средним FPS на уровне 79 к/с (A580), 86 к/с (RX 6600) и 75 к/с (RTX 3050), в 1440p - c 58, 68 и 57 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 запускалась в Full HD со средней производительностью 89 к/с (с A580), 86 к/с (с RX 6600) и 73 к/с (с RTX 3050), в 1440p - с 71, 69 и 59 к/с.
В игре A Plague Tale Requiem удалось в среднем в 1080p получить 71 к/с, 64 к/с и 55 к/с с A580, RX 6600 и RTX 3050 соответственно, в 1440p - 43, 45 и 39 к/с.
Вывод
Худшей видеокартой во всех проектах оказалась RTX 3050. При этом по средним результатам Arc A580 и RX 6600 были близки: в 1080p между ними разница составила 4% (76 к/с у A580 и 79 к/с у RX 6600), в 1440p тоже около 4% (53 к/с у A580 и 55 к/с у RX 6600).
Характеристики сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта INTEL ARC A580 8GB/AMD Radeon RX 6600 8GB/NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.