Лучшие игровые процессоры для ПК на ноябрь 2021 года

Автор напомнил, что для достижения высокой производительности в играх важен не только процессор, но и видеокарта. То есть даже если вы купите мощный процессор, то это не особо поможет, если у вас стоит слабый или устаревший графический ускоритель.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Intel Core i5-12600K

Лучший процессор для игр в целом

У 12600K производительность на 38% выше, чем у Ryzen 5 5600X, и на 7% - чем у Ryzen 7 5800X. Оснащён продукт шестью поточными P-ядрами, которые работают на 3,7/4,9 ГГц, и четырьмя E-ядрами - на 2,8/3,6 ГГц, всего здесь - 16 потоков. Всё это вместе с 20 МБ L3 и 9,5 МБ кэш-памяти L2. Есть здесь также поддержка PCIe 5.0 и PCIe 4.0, а также стандартов памяти DDR4 и DDR5. Максимальная мощность процессора - 150 Вт, однако энергопотребление у него значительно снизилось по сравнению с похожей моделью предыдущего поколения. В результате оказалась улучшена и производительность в играх.