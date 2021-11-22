Лучшие игровые процессоры для ПК на ноябрь 2021 года

Лучшие игровые процессоры для ПК на ноябрь 2021 годаСреди моделей Intel и AMD
Автор напомнил, что для достижения высокой производительности в играх важен не только процессор, но и видеокарта. То есть даже если вы купите мощный процессор, то это не особо поможет, если у вас стоит слабый или устаревший графический ускоритель.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Intel Core i5-12600K
Лучший процессор для игр в целом
У 12600K производительность на 38% выше, чем у Ryzen 5 5600X, и на 7% - чем у Ryzen 7 5800X. Оснащён продукт шестью поточными P-ядрами, которые работают на 3,7/4,9 ГГц, и четырьмя E-ядрами - на 2,8/3,6 ГГц, всего здесь - 16 потоков. Всё это вместе с 20 МБ L3 и 9,5 МБ кэш-памяти L2. Есть здесь также поддержка PCIe 5.0 и PCIe 4.0, а также стандартов памяти DDR4 и DDR5. Максимальная мощность процессора - 150 Вт, однако энергопотребление у него значительно снизилось по сравнению с похожей моделью предыдущего поколения. В результате оказалась улучшена и производительность в играх.
2. AMD Ryzen 5 5600X
Лучший процессор для игр (альтернативный вариант)
Процессор показывает превосходную производительность как в играх, так и в программах. Он превосходит в игровых проектах даже Intel Core i9-10900K и считается одним из самых энергоэффективных процессоров из существующих. Благодаря микроархитектуре AMD Zen 3 на 19% повысился IPC. В целом с точки зрения быстродействия процессор аналогичен более дорогому Ryzen 7 5800X. Базовая частота составляет у Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, тактовая частота разгона - 4,6 ГГц. Работает чип тихо и практически не нагревается.
3. Intel Core i9-12900K
Лучший высокопроизводительный процессор для игр
Считается на данный момент самым быстрым игровым процессором в мире. Он превосходит AMD Ryzen 9 5950X в игровых проектах и профессиональных программах. Поддерживает память DDR4-3200, DDR5-4800, а также PCIe 5.0 и PCIe 4.0. Кроме того, модель имеет восемь P-ядер и восемь однопоточных E-ядер, всего - 24 потока. Базовая частота P-ядер - 3,2 ГГц, а пиковые частоты равняются 5,2 ГГц с Turbo Boost Max 3.0. Что касается E-ядер, то они имеют базовую частоту 2,4 ГГц, которая увеличивается до 3,9 ГГц с помощью Turbo Boost 2.0. В ходе тестов обнаружилось, что энергопотребление у него значительно снизилось в сравнении с аналогом предыдущего поколения.
4. AMD Ryzen 9 5950X
Лучший высокопроизводительный процессор для игр (альтернативный вариант)
Процессор с 16 ядрами и 32 потоками, который работает с вполне доступными материнскими платами. Вообще модели класса HEDT больше подходят тем, кто интересуется не только играми, но и профессиональными программами. То есть вы сможете с Ryzen 9 5950X как насладиться игровыми проектами, так и выполнять работу, связанную с созданием и редактированием различного контента.
5. AMD Ryzen 9 5900X
Лучший из дорогих игровых процессоров
Если ваша цель - приобрести лучший игровой чип из существующих на рынке, который позволит временами заниматься монтажом видеороликов, то Ryzen 9 5900X станет отличным вариантом. 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X рассчитан на базовую частоту 3,7 ГГц и ускорение до 4,8 ГГц. Правда, нужно сказать, что если целью является только хорошая производительность в играх, то возможности этого процессора даже могут оказаться излишними. Правда, если вам для работы в программах важна скорость, то эта модель прекрасно справится с данной задачей. Кроме того, Ryzen 9 5900X поддерживает PCIe 4.0.
6. Intel Core i5-11400
Лучший игровой процессор среднего уровня
Лучший бюджетный чип из уже существующих. Он превосходит по производительности Ryzen 5 3600. Поддерживает Core i5-11400 интерфейс PCIe 4.0. Также есть возможность разгона процессора и снятия у него ограничений по мощности. При этом вам необходимо будет приобрести качественную систему охлаждения.
7. AMD Ryzen 3 3300X
Лучший бюджетный процессор для игр
Найти его довольно сложно, но это прекрасный вариант для недорогих сборок. Имеет процессор четыре ядра и восемь потоков, которые позволят максимально использовать видеокарты начального и среднего уровня. Используется здесь архитектура Zen 2 в сочетании с 7-нм техпроцессом, есть поддержка PCIe 4.0. Тактовая частота ядер - 3,8 ГГц, и она может быть увеличена до 4,3 ГГц.
8. AMD Ryzen 5 5600G
Лучший процессор начального уровня для игр
Этот чип даёт возможность за меньшую, чем у Ryzen 7 5700G, получить отличную производительность благодаря встроенной графике 5600G Vega. Правда, нужно понимать, что при этом придётся отказаться от высокого разрешения и ультра-настроек. В тестах наилучшая производительность в большинстве игр достигалась в 1280x720. Благодаря восьми ядрам и 16 потокам с частотой 3,9 ГГц, которую можно повысить до 4,4 ГГц, этот процессор обеспечивает высокую скорость работы и в стандартных программах для настольных компьютеров.