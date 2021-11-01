Лучшие клавиатуры: беспроводные, для игр и т.д.На любой кошелёк
Авторы портала Techspot сформировали подборку клавиатур, которые подойдут для любых целей. На выбор есть варианты как довольно дорогие, так и бюджетные. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Das Keyboard 4Q
Лучшее для продуктивной работы
Цена: $199
Клавиатуры этой серии уже более 10 лет пользуются популярностью у энтузиастов. 4Q станет отличным выбором, если вам необходима клавиатура для максимально эффективной работы. Здесь есть RGB-подсветка для каждой клавиши, кнопки для управления воспроизведением музыки и уровнем громкости. Алюминиевый корпус клавиатуры делает устройство более долговечным. Есть здесь и порты USB 2.0.
Альтернативой может стать Logitech K845. Стоит она 60 долларов, но привлекает удобными клавишами, прочной алюминиевой конструкцией, поддержкой технологии Plug and Play.
2. Leopold FC900R
Лучшее для энтузиастов
Цена: $189
Позволяет печатать практически бесшумно благодаря двойным колпачкам для клавиш PBT. Подсветку здесь можно настраивать по своему усмотрению. Кроме этого, в комплект входят две дополнительные клавиши (Ctrl, CapLk). Для подключения устройств используется mini-USB, а ещё есть переходник переходник USB PS/2 (m) - USB A(f). Качество сборки клавиатуры - отличное, а вот цена некоторым может показаться завышенной из-за небольшого количества функций.
В качестве иного варианта авторы предлагают Drop Shift. Эта компактная модель может использоваться и для игр: для каждой клавиши есть RGB-подсветка. Производителю даже удалось установить светодиодные индикаторы для клавиш Num Lock/Caps Lock/Scroll Lock на такой небольшой клавиатуре. В комплекте идут съёмные ножки, съёмный адаптер USB-C. К сожалению, здесь нет подставки для запястий, но зато регулировать яркость и переключаться между вариантами подсветки можно при помощи горячих клавиш.
3. Logitech MX Keys
Лучшие беспроводные клавиатуры
Цена: $99
Клавиатура позволяет подключить до трёх устройств, а для передачи файлов и обмена ими на разных платформах здесь используется приложение Logitech Flow. Текст набирается на ней быстро и бесшумно. Правда, подходит она больше для работы, а не для игр. Длительность работы без подзарядки - до 10 дней, а с выключенной подсветкой - до 5 месяцев. Заряжается девайс через USB-C. Эта клавиатура совместима со всеми основными операционными системами: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
Альтернативный вариант - Microsoft Designer Compact. Стоит эта клавиатура всего 54 доллара. Она подходит скорее для тех, кто много путешествует или у кого не так много свободного места для расположения клавиатуры. Время работы без замены батареек - до 3 лет. После этого нужно будет заменить четыре литиевых батарейки типа CR2032. Есть возможность подключения к трём устройствам, а также установлена специальная клавиша для эмодзи (смайликов). Правда, здесь также придётся смириться с тем, что клавиши расположены необычно, а индикаторов состояния или подсветки нет.
4. Corsair K100 RGB Optical-Mechanical
Лучшая игровая клавиатура
Цена: $229
За неё придётся отдать много денег, но вы получите действительно качественный игровой девайс. Здесь есть оптико-механические клавиши, которые отличаются быстрым срабатыванием при нажатии, колпачки для клавиш PBT, шесть макроклавиш, съёмная подставка для запястий, порт USB 2.0, RGB-подсветка LightEdge. Дополнительным плюсом является и алюминиевая конструкция.
Альтернатива - SteelSeries Apex Pro. Механические переключатели SteelSeries OmniPoint, тонкая алюминиевая рама, подставка для запястий, RGB-подсветкой - это отличное решение для геймеров, причём за 199 долларов. В целом здесь почти все функции аналогичны Corsair K100 , но нет оптических переключателей и набора выделенных макроклавиш. Есть и более компактная версия этого устройства - TKL-клавиатура.
5. Logitech K780 Wireless Multi-Device
Лучшее Bluetooth/многофункциональное устройство
Цена: $59
Встроенная подставка для планшета, Bluetooth, возможность управления несколькими устройствами - это то, чем отличается, помимо круглых клавиш, эта клавиатура от остальных. Подключается к устройствам на базе iOS, Android, Windows, Chrome OS, имеет также собственный беспроводной приёмник Unifying. Немного неудобно, что здесь нет встроенной подставки для запястий. Без замены батареи устройство может «жить» до двух лет. Есть и более дешёвый, лёгкий и компактный вариант этой фирмы - K380 (30 долларов), но у него отсутствует подставка для телефона или планшета.
Ещё одним примером подобного многофункционального устройства является Logitech Ergo K860 Wireless. Благодаря продуманному дизайну печатать на ней просто и удобно, к тому же есть встроенная подставка для запястий. Клавиатуру можно подключить через Bluetooth и Unifying, она поддерживает приложения Flow и Options, совместима с множеством операционных систем. Две батарейки ААА хватит на два года регулярной работы. Стоит она 120 долларов, правда, по габаритам, массе (1,16 кг) она больше Logitech K780.
6. Logitech MK270R Combo
Лучшая бюджетная клавиатура
Цена: $24
В комплекте идёт клавиатура и мышь. Правда, из-за небольшого размера мышка может показаться неудобной. У клавиатуры Logitech MK270R Combo стандартная полноразмерная раскладка, сами клавиши немного вогнутые для более удобного набора текста. На верхней панели расположены выделенные клавиши, которые можно запрограммировать по своему усмотрению.
Из других недорогих моделей можно присмотреться к беспроводной Logitech MK345, мыши и клавиатуре Microsoft Wired Desktop 600, механической клавиатуре GranVela MechanicalEagle Z-77.