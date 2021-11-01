Лучшие клавиатуры: беспроводные, для игр и т.д.

3. Logitech MX Keys

Лучшие беспроводные клавиатуры

Цена: $99

Клавиатура позволяет подключить до трёх устройств, а для передачи файлов и обмена ими на разных платформах здесь используется приложение Logitech Flow. Текст набирается на ней быстро и бесшумно. Правда, подходит она больше для работы, а не для игр. Длительность работы без подзарядки - до 10 дней, а с выключенной подсветкой - до 5 месяцев. Заряжается девайс через USB-C. Эта клавиатура совместима со всеми основными операционными системами: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Альтернативный вариант - Microsoft Designer Compact. Стоит эта клавиатура всего 54 доллара. Она подходит скорее для тех, кто много путешествует или у кого не так много свободного места для расположения клавиатуры. Время работы без замены батареек - до 3 лет. После этого нужно будет заменить четыре литиевых батарейки типа CR2032. Есть возможность подключения к трём устройствам, а также установлена специальная клавиша для эмодзи (смайликов). Правда, здесь также придётся смириться с тем, что клавиши расположены необычно, а индикаторов состояния или подсветки нет.