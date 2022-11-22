Лучшие компьютеры-моноблоки в 2022 году

Лучшие компьютеры-моноблоки в 2022 годуВсего в подборку вошло 11 моделей
Эксперты журнала PC Magazine перечислили лучшие на сегодняшний день модели компьютеров-моноблоков. Любой из них вас точно порадует.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Лучший универсальный компьютер-моноблок для большинства пользователей
HP Pavilion 24 All-in-One (24-k0220z)
При покупке этой модели вы получаете 23,8-дюймовый экран и высокую производительность за счёт шестиядерного процессора Ryzen 5. Помимо этого, компьютер оснащён большим объёмом оперативной памяти, хранилища, портами HDMI, качественной веб-камерой с четырёхнаправленным микрофоном и мощным саундбаром. Из недостатков устройства - слабая встроенная видеокарта для игр, поддержка только Wi-Fi 5, отсутствие беспроводной мыши и клавиатуры.
Надёжная бюджетная альтернатива HP Pavilion 24
Asus M241
Дизайном этот компьютер напоминает iMac. При этом он предлагает бодрую производительность на Windows 10 и прекрасный звук. Ещё одним плюсом являются порты HDMI. Что касается недостатков, то эксперты отмечают небольшую пиковую яркость дисплея, отсутствие портов USB-C и неудобное расположение веб-камеры.
Лучший компьютер-моноблок iMac
Apple iMac 24-Inch
Это первый крупный редизайн iMac за долгие годы. Данный компьютер назвать универсальным и самым мощным нельзя, но он всё равно подойдёт лучше остальных для повседневных задач. Вам точно понравится наличие в комплекте аксессуаров в тон монитору, сканера отпечатков пальцев, хорошей камеры и производительного процессора Apple M1. Конечно, стоит всё это крайне дорого. При этом клавиатура у Apple iMac 24-Inch неудобная, вам нужно будет покупать внешний блок питания, а ещё придётся смириться с небольшим количеством портов.
Лучший компьютер-моноблок с огромным экраном
HP Envy 34 All-in-One (2022)
Подойдёт тем, кто профессионально работает с графикой и различными изображениями. Вам будет доступен для этого чёткий и эффектный 34-дюймовый дисплей с разрешением 5K, высокая производительность, веб-камера в 16 МП, поддержка Thunderbolt 4, слот для чтения SD-карт, а также возможность легко расширить SSD и RAM. Из минусов здесь только слабоватая GeForce RTX 3060.
Лучший настольный Apple iMac для работы из дома
Apple iMac 27-Inch (2020)
Этот компьютер оснащён новым матовым экраном (разрешение - 5К), веб-камерой с разрешением 1080p и быстрыми процессором с видеокартой. Правда, у него всё же неудобная клавиатура, а дисплей - не сенсорный.
Лучший компьютер-моноблок на Chrome OS
HP Chromebase All-in-One 22
Это привлекательная внешне модель с операционной системой Chrome OS. Компьютер отличается также возможностью вращать дисплей в любом направлении, веб-камерой с высоким разрешением, громким звуком и идущими в комплекте беспроводной мышью и клавиатурой. Вместе с тем резкость дисплея здесь не лучшая, а портов по бокам и вовсе нет. Также у экспертов время от времени возникали заминки при повороте экрана.
Лучший компьютер-моноблок для небольших и домашних офисов
MSI Modern AM241P 11M
По сравнению с предыдущей версией у этой стала лучше акустическая система, появились разъёмы USB-C и веб-камера с высоким разрешением (Full HD). Также вам будут доступны порты HDMI (входной и выходной), беспроводная мышь с клавиатурой, отсек для апгрейда 2,5-дюймового диска. Из недостатков модели эксперты выделили аудиовыход, отсутствие именно встроенной веб-камеры, поддержки Thunderbolt 4, а также маленький объём SSD (256 ГБ).
Лучший компьютер-моноблок для крайне ограниченного бюджета
Dell Inspiron 24 5000 AIO
Надёжный недорогой моноблок, который тем не менее работает довольно медленно. Среди достоинств Dell Inspiron 24 5000 AIO можно ещё выделить наличие хорошего аудиоразъёма, портов USB Type-A и -C, поддержки Wi-Fi 6, входного и выходного портов HDMI.
Лучший компьютер-моноблок для бизнеса
Dell OptiPlex 5490 All-in-One
Это компактный настольный компьютер начального уровня, который подойдёт для выполнения бизнес-задач. Вместе с ним вы также получаете гибкую подставку, веб-камеру с разрешением Full HD и поддержкой Windows Hello, трёхлетнюю гарантию. Правда, дисплей у этой модели довольно тусклый и возможности настройки системы в целом ограничены.
Лучший компьютер-моноблок для художников и графических дизайнеров
Microsoft Surface Studio 2
Стоит этот компьютер дорого, да и процессор на нём мог бы быть установлен мощнее, но всё же Microsoft Surface Studio 2 считается универсальным решением для тех, кто работает с цифровым контентом. Вы можете также при необходимости пользоваться стилусом, который идёт в комплекте. Из портов здесь есть USB-C, а вот видеовыход доступен только как раз через этот порт.
Более дешёвая альтернатива Microsoft Surface Studio 2
Lenovo IdeaCentre Yoga A940
Это компьютер-трансформер с откидывающимся дисплеем с разрешением 4К и аксессуарами для творческих задач. Конечно, качество сборки и сам по себе экран по сравнению Microsoft Surface Studio 2 здесь такие себе, но всё же это более доступная альтернатива Surface Studio 2. Lenovo IdeaCentre Yoga A940 обеспечит стабильную производительность с полноценным настольным процессором и сможет предложить большой объём внутренней памяти. Кроме того, модель имеет интуитивно понятный стилус и встроенный коврик для беспроводной зарядки.