Лучшие компьютеры-моноблоки в 2022 году

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучший универсальный компьютер-моноблок для большинства пользователей

HP Pavilion 24 All-in-One (24-k0220z)

При покупке этой модели вы получаете 23,8-дюймовый экран и высокую производительность за счёт шестиядерного процессора Ryzen 5. Помимо этого, компьютер оснащён большим объёмом оперативной памяти, хранилища, портами HDMI, качественной веб-камерой с четырёхнаправленным микрофоном и мощным саундбаром. Из недостатков устройства - слабая встроенная видеокарта для игр, поддержка только Wi-Fi 5, отсутствие беспроводной мыши и клавиатуры.