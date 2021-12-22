Лучшие конфигурации игрового компьютера для 1080p, 1440p и 4K по ценам декабря 2021 г.Комплектующие для них назвали на портале 3DNews
Автор составил несколько вариантов сборки геймерского ПК на декабрь 2021 года. В частности, это стартовая сборка, сборка под апгрейд, оптимальная сборка, продвинутая сборка, максимальная сборка.
Стартовый вариант сборки позволяет играть в ААА-игры в Full HD и на средних настройках графики. Для этого предлагается взять процессор AMD Ryzen 3 1200 либо Intel Core i3-10100F, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650, оперативную память объёмом в 16 ГБ DDR4-3000/3200. Стоить всё это будет 48500-49500 рублей.
Сборка под апгрейд даёт возможность запускать все современны игры в Full HD и максимальных или близких к ним настройках. Для этого автор советует купить процессор AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5-11500, видеокарту уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT, оперативную память в 16 ГБ DDR4-3000/3200. Общая стоимость зависит от цены графического ускорителя.
Что касается оптимальной сборки, то она позволяет играть в современные проекты в Full HD и в основном на высоких настройках графики. Сюда входит процессор AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10400F, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660, оперативная память в 16 ГБ DDR4-3000/3200. Цена этого комплекта - 73000-80000 рублей.