Лучшие материнские платы для игрового компьютера на ноябрь 2021 г.

Эксперты Tom's Hardware назвали 16 моделей материнских карт, которые на данный момент являются лучшими на рынке. Отдельно рассказали при этом авторы о платах для Intel и AMD.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Материнские платы для Intel

1. Gigabyte Z690 Aorus Pro

Лучшая материнская плата на чипсете ATX Z690

Стоит модель примерно 330 долларов и имеет четыре разъёма M.2, 13 портов USB, обновлённый дизайн. По производительности, уровню нагрева, разгону сравнима с остальными платами для Z690. Есть вам не нужна RGB-подсветка или Wi-Fi 6E, то Gigabyte Z690 Aorus Pro - отличный выбор.