Лучшие материнские платы для игрового компьютера на ноябрь 2021 г.Подборку представили эксперты портала Tom's Hardware
Эксперты Tom's Hardware назвали 16 моделей материнских карт, которые на данный момент являются лучшими на рынке. Отдельно рассказали при этом авторы о платах для Intel и AMD.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Материнские платы для Intel
1. Gigabyte Z690 Aorus Pro
Лучшая материнская плата на чипсете ATX Z690
Стоит модель примерно 330 долларов и имеет четыре разъёма M.2, 13 портов USB, обновлённый дизайн. По производительности, уровню нагрева, разгону сравнима с остальными платами для Z690. Есть вам не нужна RGB-подсветка или Wi-Fi 6E, то Gigabyte Z690 Aorus Pro - отличный выбор.
2. Asus ROG Maximus XIII Hero
Лучшая материнская плата на чипсете ATX Z590
Стоит модель дорого, но зато имеет качественные комплектующие и стильный внешний вид. Оснащена она также 14-фазным 90A VRM, двумя портами Thunderbolt 4 (всего - 10 портов USB), четырьмя разъёмами PCIe 4.0 M.2 и аудиоразъёмами премиум-класса. По производительности в тестах эта материнская плата тоже показала себя очень хорошо.
3. Asus ROG Maximus XIII Extreme Glacial
Лучшая материнская плата на чипсете ATX Z590 для нестандартного охлаждения
Многофункциональная модель, включающая качественную подачу питания, аудиоразъём премиум-класса с ЦАП, пять разъёмов M.2, 10 GbE и встроенный Wi-Fi 6E, специальный водоблок. В целом полностью оправдывает свою стоимость в 1499 долларов.
4. Gigabyte Z590 Aorus Tachyon
Лучшая материнская плата на чипсете ATX Z590
Предназначена для экстремального разгона. Несмотря на довольно большую цену, стоит она меньше, чем конкуренты от ASRock и Asus. 11-фазное питание Tachyon - это, возможно, не лучший вариант из существующих, однако максимальная нагрузка для процессора здесь составляет 1100 ампер. Это одна из тех моделей, которые обеспечивают высокую производительность для бюджетной сборки.
5. ASRock Z490 Taichi
Лучшая материнская плата на чипсете ATX Z490
Отличная материнская плата в пределах от 350 до 400 долларов для Z490. Имеет восемь портов SATA (у конкурентов - шесть), три слота M.2, быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Отличается низким уровнем нагрева при работе и стильным дизайном.
6. Gigabyte X299X Designare 10G
Лучшая материнская плата на чипсете ATX X299
Предназначена для процессоров Intel Core Extreme 10-го поколения. Имеет два порта Ethernet 10 Гбит/с Intel X550 и два разъёма Thunderbolt 3 с двойным портом DisplayPort. Кроме этого, здесь есть слот для M.2, поддержка Wi-Fi 6 со скоростью 2,4 Гбит/с.
Материнские платы для AMD
1. Asus ROG Crosshair VIII Extreme
Лучшая материнская плата на чипсете X570 (если стоимость не важна)
Отличается стильным внешним видом и одним из самых мощных модулей VRM. Среди других современных функций - аудиокодек Realtek/Supreme FX, 10 GbE, Wi-Fi 6E. Из разъёмов здесь установлены Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen2x2 Type-C, а есть возможность добавить до пяти модулей M.2.
2. Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi
Лучшая материнская плата на чипсете B550
Предоставляет возможность насладиться премиальными функциями, в том числе SupremeFX Audio, Intel Wi-Fi 6 AX200, 14-фазной подачей питания и др. Если Wi-Fi вам не нужен, то есть возможность купить модель без него - на 30 долларов дешевле.
3. NZXT N7 B550
Лучшая материнская плата на чипсете B550 (альтернативный вариант)
Имеет 10 USB-портов, а также Wi-Fi 6E и 2,5 GbE. Стоит модель на 15 долларов дороже предыдущей, но при этом она обеспечивает более высокую производительность, оснащена новейшим чипом Wi-Fi, множеством быстрых USB-портов. Если вам не нужна поддержка PCI 4.0, то данная материнская плата будет неплохим выбором.
4. Asus X570 ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi
Лучшая материнская плата премиум-класса на чипсете X570
Материнская плата оснащена 12 USB-разъёмами (восемь из них имеют скорость USB 3.2 Gen 2), портом LAN 2,5 Гбит/с, восемью портами SATA и Wi-Fi 6. Модель станет отличным дополнением к современной сборке компьютера.
5. Gigabyte X570 Aorus Ultra
Лучшая материнская плата средней ценовой категории на чипсете X570
Отлично справляется со стандартными задачами благодаря 12 МОП-транзисторам с напряжением ядра 40 А, трём слотам PCIe 4.0 x4 M.2. Из других функций здесь только Wi-Fi 6 (скорость - 2,4 Гбит/с), Gigabit Ethernet. За счёт этого стоимость модели - ниже 300 долларов.
6. MSI MPG X570 Gaming Plus
Лучшая бюджетная материнская плата на чипсете X570
Благодаря восьми регуляторам напряжения на 46 А эта модель подходит для новейших процессоров AMD AM4. Она также позволяет достичь хорошего разгона на среднебюджетном Ryzen 7 3700X. При этом с программным обеспечением у специалистов возникли проблемы: некоторые функции в нём просто не работали или работали неправильно.
7. Gigabyte X570-I Aorus Pro Wi-Fi
Лучшая материнская плата на чипсете Mini ITX X570
Продемонстрировал отличные результаты при разгоне. Кроме того, здесь вы найдёте большое количество разных функций, два слота M.2 в форм-факторе ITX, два порта USB3 Gen 2 (Type-C и Type-A), четыре разъёма USB3 Gen1.
8. ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Лучшая материнская плата на чипсете B450
Предлагает пользователю множество функций и сохраняет при этом возможность разгона DRAM и процессора, что присуще дорогим материнским платам. Поэтому это отличный вариант для энтузиастов с ограниченным бюджетом или тех, кто собирается потратить больше средств на процессор или хранилище.
9. ASRock TRX40 Taichi
Лучшая материнская плата на чипсете TRX40
Рассчитан на разгон 64-ядерного процессора благодаря 16 фазам питания 90 А и мощной системой охлаждения. Есть здесь и дополнительные функции, за счёт чего стоит плата 500 долларов: 2.5GbE, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, разъём USB3 2x2 20 Гбит/с, возможность расширения M.2 с четырьмя дисками.
10. Asus ROG Zenith Extreme Alpha X399
Лучшая материнская плата на чипсете X399
Опытным пользователям может понравиться этот вариант благодаря высокой мощности, наличию достаточного количества места для системы охлаждения, возможности разгона. Также эта модель подойдёт, если поддержка Ethernet 10 Гбит/с вам не нужна.